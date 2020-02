Öt éve alapították a Fénypárducokat

Sport, életmód, hagyomány, élmény. Így lehetne néhány szóban összegezni az íjászatot, amely reneszánszát éli napjainkban.

A fénypárduc ősi szkíta jelkép, a tudás őrzője, őseink tudásának szimbóluma. Nem véletlenül választották névadójuknak azok a kiskunfélegyházi íjászok, akik a KHTK hetedik szakosztályaként működnek öt éve. A kezdeti, maroknyi csapathoz folyamatosan csatlakoztak az íjászat szerelmesei, így ma már több mint húszan erősítik a szakosztályt. A kiskunfélegyházi tagok mellett kecskeméti, kiskunmajsai és cibakházi íjászok is vannak a csapatban – tudtuk meg az alapító Vas Tibortól, aki matematika – fizika és informatika szakos tanárként dolgozik a kiskunfélegyházi Constantinum intézményben. Mint mondta, az íjászat maximális koncentrációt igényel, így a versenyek vagy épp az edzések közben csak az íjra, a nyílra és a célpontra figyel, teljesen megfeledkezik hétköznapi gondjairól, ezáltal tökéletes kikapcsolódást nyújt számára ez a sport.

Vas Tibortól azt is megtudtuk, hogy egy családi kirándulás alkalmával, Boldogkőváralján fogott a kezében először íjat, amit azóta szinte le sem tett. Az első találkozásból életre szóló barátság lett. Arra is jól emlékszik, hogy első íját egyik ballagó osztályától kapta ajándékba. Az íjászat a szenvedélyévé vált, amivel feleségét és lányát is „megfertőzte”, így közös családi esemény lett náluk az íjászkodás. Mára a Vas család minden tagja büszkélkedhet valamilyen dobogós eredménnyel, a szakosztály vezetője pedig ma már az íjásztársadalom egyik elismert szakembere. Szaktudásával sokak elismerését vívta ki.

A szakosztály eredményeiről megtudtuk, a Fénypárducok alig ötéves fennállása alatt 193 versenyen vettek részt. Ezeken 246 arany-, 181 ezüst- és 121 bronzérmet nyertek. Számos országos versenyen állhattak dobogóra. Sőt, történelmi szakágban Európa-bajnokságon és világbajnokságon is győzedelmeskedtek. A Fénypárducok tagjai idén sem ülnek a babérjaikon, gőzerővel készülnek a történelmi világbajnokságra, amit ezúttal Tatán rendeznek meg. Ugyanakkor a szakosztály idén is több saját versenyt rendez. A Sólyompróbák második fordulója májusban, a Hetvenhét távlövő verseny, a Hadak Útja Távcéllövő sorozat szintén második fordulója júniusban, és a Huszka József Hagyományőrző Egyesülettel együtt szervezett történelmi teremverseny no­vemberben lesz.

A szakosztály fontos célkitűzése a versenyzés mellett az utánpótlás-nevelés és az íjászat népszerűsítse, ezért indították el a Constantinumban a Suli Íjász Programot a Magyar Íjász Szövetséggel karöltve. Ugyanakkor a városi és iskolai eseményeken is részt vesznek, hogy minél szélesebb körben mutassák be az íjászatot. Vas Tibor elmondása szerint bárkiből lehet jó íjász, ha elég kitartó és szorgalmas. Ez az első harmincezer lövés után ki is derül.