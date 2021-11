Országossá vált az 5letből jövő! középiskolás start-up vetélkedő

Elindult a jelentkezés a kecskeméti AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által 2016-ban megálmodott játékos vállalkozói vetélkedő hatodik évadára, amelyre már az ország minden középiskolájából, sőt három szomszédos országból (Szerbia, Románia, Szlovákia) is regisztrálhatnak a csapatok, hogy elvigyék az 1+1 milliós fődíjat.

A játék célja, hogy a fiatalok közösségi, inspiratív, személyiségfejlesztő formában sajátíthassanak el olyan vállalkozói ismereteket, amelyek nagy segítséget jelentenek a pályaválasztás során, de akár az egész jövőjüket megalapozhatják.

Az elmúlt 5 évben 3 országból, 21 városból, 194 csapat, azaz összesen több mint 800 diák választotta az 5letből jövőt!

Még több diák számára elérhető az 5letből jövő!

A játékra az egész országból, sőt a határon túlról is (Szerbiából, Romániából és Szlovákiából) várják a középiskolás csapatokat. A nevezők köre azonban nem csak földrajzilag bővült, hanem idén már a 9. évfolyamtól egészen a 12-ig regisztrálhatnak a diákok. A döntő ismét két napos, exkluzív környezetben megvalósuló élményprogramokkal és csapatépítő tréningekkel egybekötött megmérettetés lesz. A hatodik évad legjobb ötletét most is egy szakemberekből álló zsűri fogja kiválasztani, és az 1+1 milliós fődíj mellett további nyeremények is gazdára találnak, már a verseny első fordulójában is.

Az 5letből jövő! start-up verseny küldetése, hogy a jövő fiatal vállalkozói a saját ötleteik mentén szárnyra kapjanak! A hatodik évadra már elindult a regisztráció a weboldalon!