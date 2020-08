Minibölcsőde épülhet Dávodon

A napokban fejezték be Dávodon a csapadékvíz elvezetését, illetve a csapadék helyben tartását megcélzó beruházást. A településen hamarosan elkezdődhet a minibölcsőde kialakítása, valamint a Petőfi és a Jókai utca felújítása is.

A napokban fejezték be a településen a csapadékvíz elvezetését, illetve a csapadék helyben tartását megcélzó beruházást, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 297 millió forintos támogatásából valósul­hatott meg.

Hirtenberg János Sándor, Dávod polgármestere örömmel számolt be arról, hogy a támogatásnak köszönhetően egy igen szép rendszert tudtak kiépíteni a faluban, egységes átvezetőket kapubeállókkal, szám szerint 193 darabot. Az elkészült árokrendszer hossza 7,2 kilométer. A csapadékvíz-elvezetési projekt műszaki átadása a múlt hónapban megtörtént.

Mint azt a polgármester elmondta, több nyertes pályázatuk is van, ezeknek hamarosan elkezdik a megvalósítását is.

– A napokban értesültünk egy sikeres bölcsődei pályázatról, melyre 85 millió forintot kaptunk az államtól a Magyar Falu Programból, ez is vissza nem térítendő állami támogatás, minibölcsődét alakítunk ki a forrásból. Ezt, elképzeléseink szerint, az óvoda udvarában szerettük volna kialakítani, de sajnos a beépíthetőségi előírások nem teszik lehetővé, ezért egy új helyszínt kellett találni. Az önkormányzatnak a Dózsa György úton van egy ingatlana, ott épül fel a bölcsőde. Ősszel elkezdjük a kialakítását – mondta Hirtenberg János Sándor.

– Úgy gondolom, a településünkön élők hiányolják a bölcsődét. Szerencsére kezdenek visszatelepülni a fiatalok Dávodra. Igaz, hogy sajnos nem sok munkahelyet tudunk biztosítani, de a vállalkozó fiatalság aktívan jön most vissza a településünkre. A számokból is látszik, mert ebben az évben már 41 három év alatti gyermek van a településen. A bölcsőde eddig is fontos volt, mert az önkormányzatnak kötelezettsége működtetni bölcsődét negyven fő fölött, ezért 2017-ben beszálltunk a Bátmonostoron épült bölcsődébe, mint társfenntartók. Ott öt fő elhelyezésére volt lehetőség. A minibölcsődében hét, illetve tíz főt is tudunk majd fogadni, de ha több helyre lesz igény, akkor a Magyar Falu Programban újra pályázunk. Olyan vállalást is tettünk, hogy napi őrzést is biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akiknek a szülei Bajára mennek ügyet intézni vagy bármilyen dolguk van. Mindenféle térítés nélkül behozhatja gyermekét a szülő a bölcsődébe, és mi biztosítjuk a felügyeletet – tudtuk meg a polgármestertől.

Hirtenberg János Sándor elmondta azt is, hogy az elmúlt időszakban Svájcból és Németországból is költöztek családok Dávodra, de jöttek a Vajdaságból is. A polgármester kiemelte, hogy többen Bajára járnak munkába, de örömét fejezte ki, hogy a helyi mezőgazdasági vállalkozásnál is százharmincan dolgoznak.

A pályázatokkal kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben megpályázott Magyar Falu Programból 46,5 millió forintot nyert a település a Petőfi utca egy szakaszának rendbetételére, idén pedig nyolcmillió forintot nyertek a Jókai utca felújítására. A két utca kivitelezése szeptember első felében megkezdődik.