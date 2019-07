Minden a népművészetről szól a halasi táborban

Júliusban ötödik alkalommal vehetnek részt a gyerekek a Zöld levelecske néptánctáborban a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde épületében.

Idén nyáron először akkora volt az érdeklődés a tábor iránt, hogy két turnust is indítottak – július második és harmadik hetében – a négy és kilenc év közötti gyermekek számára.

– A néptánc közösségformáló ereje a legkisebbekre is hatással van, vannak olyanok, akik évről évre visszatérnek, itt szereztek barátságokat. A programjaink sokszínűsége is nagyon vonzó a gyerekek számára, talán ezeknek köszönhető a nagy érdeklődés – hangsúlyozta Csordás Krisztina, a tábor főszervezője.

A tábor ötlete azután fogalmazódott meg Krisztinában, hogy elkezdett néptáncot tanítani az óvodásoknak.

– Gyerekkorom óta néptáncolok és azt láttam, hogy az óvodásokat nem tanítják pedig a legkisebb korban lehet a legjobban elültetni a gyerekekben a néptánc iránti szeretetet, így elkezdtem ovisokat tanítani. Majd arra gondoltam, jó lenne egy napközis tábort csinálni, ahol a kicsik megismerkedhetnek a népművészettel, nemcsak a népi játékokkal és a néptánc alapmotívumaival, hanem néprajzzal is. Ebben van segítségemre Cseresnyés Anett és Darányiné Pocsai Gabriella – mondta Csordás Krisztina.

A gyerekek a tábor ideje alatt a népművészet különböző területein próbálhatják ki magukat. Délelőttökként néptáncfoglalkozást tartanak nekik, ebéd után pedig egy-egy meglepetésvendég érkezik hozzájuk.

– A héten elején kétszer kézműves foglalkozás volt, papírból, fából és gyöngyből is alkothattak a fiatalok, valamint népi viseletekkel ismerkedtek meg, fel is próbálhatták a ruhadarabokat. A lányoknak jellegzetes hajfonásokat készített vendégünk. A szövés rejtelmeibe is bevezetjük a gyerekeket és érkezik hozzánk még a héten élő zenekar. Az ovisok és kisiskolások megismerkedhetnek a hegedűvel, brácsával és bőgővel. Továbbá élő zenei kísérettel elénekeljük és eltáncoljuk, amit a héten tanulunk – mondta Csordás Krisztina.

A tábort tanyalátogatással zárják, ahol a gyerekek lovas kocsin utazhatnak és természetes anyagokból készült játékokkal játszhatnak majd.