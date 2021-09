Lerakták az új a bölcsőde alapkövét Kunszálláson

Eseménygazdag hétvége áll a kunszállásiak mögött. Az elmúlt napokban rendezték meg ugyanis a Falvak Éjszakáját a településen. A háromnapos program keretében adták át az elmúlt évben megvalósult beruházásokat, letették az új bölcsőde alapkövét, facsemetéket ültettek az újszülöttek tiszteletére és a községi kitüntetéseket is most adták át.

Ezt ne hagyja ki! Közpénzből kampányol a főpolgármester

A Falvak Éjszakája elnevezésű rendezvény kiemelt programja volt szombaton a megvalósult beruházások átadása. Ezek közül a legnagyobb a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében 60 millió forintból kivitelezett Kossuth utca rehabilitációja volt. Ennek során a település főutcájának teljes hosszán a járda burkolatcseréje történt meg több.

Ezenkívül három gyalogátkelőhelyet is létesítettek a legforgalmasabb pontokon, valamint a falu központjában 28 parkolót építettek, kerékpár és hulladéktárolókat helyeztek el

– ismertette Almási Roland Márk polgármester.

A második projekt a Dózsa György utcát érintő Magyar Falu Program keretében megvalósult járdaépítés volt: 370 méteres szakaszon másfél méter széles térkőburkolatos járda épült. Ezen felül a fennmaradó, pályázat részét nem képező 110 méteres szakasz építését önerőből valósították meg.

A járdaépítés mellett komoly padkarekonstrukciót is végeztek melynek köszönhetően teljesen átalakult és megújult az utcakép. A pályázati forrás ez esetben ötmillió forint volt, ebből az összegből az építőanyagot vásárolhatta meg az önkormányzat. A kivitelezés költségét önerőből finanszírozták. A harmadik projekt – az egykori falumúzeum felújítása – szintén a Magyar Falu Program keretében valósult meg, erre 4,2 millió forintot nyertek.

A beruházások átadását követően rakták le az új bölcsőde alapkövét az óvodával szemben.

A település vezetője arról beszélt, hogy polgármesteri vállalásának legfontosabb eleme a családbarát Kunszállás program megvalósítása.

Hangsúlyozta: olyan szemléletről van szó, melynek középpontjában a gyermek áll, mely minden egészséges társadalom számára a legnagyobb kincs, jövőnk alapja. – Nagycsaládos apukaként és polgármesterként is nagy örömömre szolgál, hogy ennek jegyében az elmúlt közel két esztendőben számos elképzelést valósítottunk meg. Ilyen például a gólyahír hirdetőtábla, melyen a helybeliek a legifjabb lakók érkezéséről értesülhetnek. Ilyen kezdeményezés az életkezdési támogatás, vagy a hagyománynak számító csemeteültetés is – sorolta a polgármester.

Azt is elmondta, hogy a tavaly felújított és kibővített Mosolyvár Óvoda mellett az eredményes Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően először az óvodai játszóudvar, most ősszel a közterületi játszótér is megújul. A családbarát Kunszállás zászlóshajója azonban egyértelműen a Mosolyvár Bölcsőde megépítése lesz, melyre tavaly a Területi Operatív Program keretében 70 millió forintot nyertek. Ebből az összegből az óvodával szemben egy 114 négyzetméteres, nyolc gyermek befogadására alkalmas miniböcsődét és hozzá játszóudvar építenek.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott az alapkő ünnepélyes lerakásakor, hogy nemzetpolitikai jelkép, ami Kunszálláson történik. Mint mondta, olyan program részesei lehetünk, ahol együtt van jelen a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, a Magyar Falu Program és a falusi CSOK eredménye.

– Nemzetpolitikai jelentőségű mindez, hiszen soha az elmúlt évszázadban, évtizedekben ekkora méretű beruházás vidéki Magyarországon nem történt mint napjainkban. Ugyanakkor soha nem valósult meg ekkora beruházás magyar költségvetésből az elszakított nemzetrészek területén. Hiszen ott is építünk bölcsődét, óvodát, iskolát, támogatjuk, segítjük a lelkészeket, plébánosokat, mert érzékeljük, hogy csak egy ilyen nemzeti erőtérben vagyunk képesek a határon belüli területeket is megerősíteni. Az, ami itt történik Kunszálláson, azt jelzi számomra, hogy együtt gondolkodnak, hogy olyan tervek, elképzelések vitája történik, melyek már a következő esztendőt készítik elő. Ez azt is jelzi, hogy önmagáért, környezetéért felelős, nemzetben gondolkodó, honfitársaiért felelős közösség él Kunszálláson – hangsúlyozta a honatya.