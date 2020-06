Kirekesztette a helyi közösség a fertőzöttnek hitt, izsáki asszonyt

Immár két hete gyászolja édesanyját az izsáki H. L., aki szerint a mindenki által szeretett, életerős H. L.-né Marika a helyi közösség kirekesztő magatartása miatt vesztette életét. A történet minden közösség számára figyelmeztetés lehet arra, hogy a bajbajutottakat összefogással segítsék.

Az izsáki H. L. a napokban azért kereste meg szerkesztőségünket, hogy megossza idő előtt elhunyt édesanyja történetét, akinek halálát szerinte a helyi közösség kirekesztő magatartása okozta. Az asszony koronavírus-gyanú miatt került karanténba, majd két negatív teszt után is úgy néztek rá a helyiek, mintha beteg volna. Az életvidám Marika elvágva érezte magát szeretett közösségétől, amitől magába roskadt, és fia szerint belehalt a megbélyegzésbe. H. L. történetével szeretne méltó emléket állítani édesanyjának, amivel talán valamelyest saját gyásza is enyhülhet.

H. L. elmondta, hogy 69 éves édesanyját március 23-án, röviddel a koronavírus hazai megjelenését követően szállították be a kecskeméti megyei kórházba tüdőgyulladással, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat. Mivel tünetei a koronavírusra utaltak, tesztelték, aminek akkor még nem született meg az eredménye. – A mentők jöttek érte 23-án védőruhában, és beszállították a kecskeméti kórházba, ahol kivizsgálták. A vizsgálatok és a tesztelés után hazaengedték azzal, hogy a következő időszakot karanténban kell töltenie, és annak megfelelően édesanyám házára kikerült a karantént jelző piros papír – mondta a megtört H. L. és hozzátette, hogy ezután a véletlenek szerencsétlenséggé álltak össze.

– A következő nap, este, Facebook-bejegyzést tett közzé a polgármester Izsák közösségi oldalán arról, hogy a város egyik lakója koronavírussal fertőzött, és jelenleg az otthonában, hatósági karantén alatt van – emlékezett vissza a gyászoló férfi. – Persze a közösségi oldalon azonnal megindult a találgatás, hogy ki kaphatta el a rettegett betegséget, egy személy pedig megnevezte édesanyámat, másvalaki még fényképet is közölt róla. Ekkor már kikerült édesanyám ajtajára a karantént jelző piros papír – mondta a férfi.

Másnap ismét közzétett egy bejegyzést a polgármester a település közösségi oldalán arról, hogy kiderült, az illető nem az új típusú vírussal fertőzött. H. L. elmondása alapján ekkorra azonban már csaknem az egész város arról beszélt, hogy édesanyja koronavírusos, mint fogalmazott, elindult a lavina és nem tudták megállítani. Hiába lett negatív édesanyja koronavírustesztje, mindenki úgy emlegette őket, mint a „koronás család”. – A bejegyzés óta mindent kaptunk. A gyerekeimet kis koronásnak csúfolták az utcán. Többször nem engedtek be vásárolni abba a boltba, ahová járni szoktunk. Vállalkozó vagyok, és már az alkalmazottjaim sem térhettek be bizonyos helyekre. Jó ideig Ágasegyházára mentünk át, ha valamire szükségünk volt – mesélte a férfi könnyes szemmel.

Az emlékektől feldúlt férfi szerint édesanyját még rosszabbul érintette a helyiek reakciója. – Az ismerősök elmaradtak mellőle, csak a közeli barátnői látogatták, próbálták tartani benne a lelket. Ez így maradt május végi haláláig, amikor már régen lekerült az ajtóról az a bizonyos piros cédula. Megnőtt a csendes kis utca forgalma, ahol lakott, rengetegen mentek el a háza előtt gyalog és autóval, hogy lássák, milyen egy koronavírusos. Szinte katasztrófaturizmus alakult ki, és ujjal mutogattak rá, amikor kint volt és kertészkedett – idézte vissza H. L., aki elmondta, hogy időközben újra tesztelték édesanyját, ami ismét negatív eredményt hozott.

A következő hetekben az édesanya kigyógyult a tüdőgyulladásból, de az események hatására megváltozott: csendessé, magába fordulóvá vált. – Édesanyám mindig nagy hangú, életvidám és életerős asszony volt. Kellett is neki, édesapám húsz évvel ezelőtti halála után egyedül maradt velünk, ő nevelt fel bennünket, és a gazdaságot is ő vitte. Hatalmas erő és élni akarás lakott benne. De élete utolsó hónapjában ezt elvesztette – mondta az elhunyt fia. Marika utolsó heteiben minden nap vagy az orvosához, vagy a kórházba járt, csontritkulásából adódó panaszai súlyosbodtak, és fulladni kezdett. Pszichésen nem tudta feldolgozni az előző hetek eseményeit, a karantént és a megjegyzéseket, ezért sokat feküdt, alig mozgott. Utolsó éjszakáján is a sürgősségi osztályra vitték fulladása miatt, ahonnan hazaengedték, majd nyolc óra múlva, május 24-én fia otthonában elhunyt.

– Hiába nem volt koronavírusos, hiába gyógyult fel tüdőgyulladásából, meghalt. A bánat vitte el – vonta le a következtetést H. L., aki nem szeretne senkit hibáztatni, nem akarja sem a polgármestert elmarasztalni az elhamarkodott bejegyzés miatt, sem a közösséget elítélni. – Csak szeretném, hogy méltó emléke legyen édesanyámnak, és történetén keresztül talán megértik, hogy milyen, amikor mostohán kezelik az emberek a másikat. Mert ha beteg lett volna, mégis mi lett volna? Akkor még inkább támogatásra van szükség – mondta remegő hangon H. L.

Felkerestük hivatalában Kutas Tibort, Izsák polgármesterét, hogy a március 24-i Facebook-bejegyzés megalapozottságáról kérdezzük. A választáson függetlenként indult polgármester elmondta, hogy május 24-én, az esti órákban e-mailben kapta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalának 23-án kelt, pecséttel ellátott határozatát. Ebben félreérthetetlenül az állt, hogy a nevezett, H. L. édesanyja a Covid–19 vírussal fertőzött és járványügyi elkülönítését rendelik el. A határozatot megmutatta a polgármester, így mi is megbizonyosodhattunk az elmondottakról. Ezt követően azonnal tájékoztatta a lakosságot a település Facebook-oldalán arról, hogy Izsákon egy fertőzött van. Persze a bejegyzés alatti hozzászólásokban mindjárt megindult a találgatás az érintett személyéről.

– Mérlegelnem kellett, és mivel a határozatban ténymegállapító módon nyilatkoztak a nevezett fertőzöttségéről, azt tartottam felelős döntésnek, hogy mihamarabb tájékoztassam a lakosságot erről a tényről. A bejegyzést követően – még aznap este – két háziorvost felhívtam, velük is konzultáltam, az egyiknek név és azonosítók nélkül olvastam fel a határozatot, ő is megerősített abban, hogy a határozat egyértelműen fogalmaz. Akkor ez tűnt a leghelyesebb megoldásnak, mert a márciusi járványügyi helyzetben a lakosság várta az azonnali információt, és eszembe sem jutott kételkedni a határozat tartalmában – mondta Kutas Tibor. Másnap délelőtt felhívta az illetékes hivatalt, és a telefonbeszélgetés során kiderült, hogy H. L.-né Marika első koronavírustesztje negatív lett. Ezt követően beszélt az asszony háziorvosával, aki ugyanezt erősítette meg. Május 25-én 12 óra 8 perckor ismét bejegyzést tett közzé a közösségi oldalon, melyben helyesbíti a korábbi állítást és leírja, hogy fellélegezhet mindenki, mert nem fertőzött az érintett.

Kutas Tibor hozzátette, hogy az akkori felfokozott helyzetben nem kételkedett a hatósági pecséttel és aláírással ellátott hivatalos irat valóságtartalmában, a határozatban szereplő személyes adatokat pedig sem közvetlen, sem közvetett formában sohasem hozta nyilvánosságra. Az eset után telefonon felhívta az asszonyt, felajánlotta az önkormányzat segítségét és többször elnézést kért tőle. Mint mondta, a következményeket nagyon sajnálja, és a szomorú eset fontos tanulsága, hogy a bajba jutottat segítse és ne bántsa a közösség.