Három intézmény zárt be koronavírus-gyanú miatt Kiskunhalason

A koronavírusra utaló tüneteket észlelt magán egy óvónő a kiskunhalasi, Átlós úti óvodában, ezért megelőző óvintézkedésként az önkormányzat bezárta az óvodát. Hasonlóan bezárta a Lomb utcai önkormányzati főzőkonyhát is, ahol szintén koronavírusra utaló tünetekkel betegedett meg egy dolgozó – közölte Kuris István László alpolgármester. A városvezető beszámolt arról is, hogy az önkormányzat leállította a védőnői szolgálatot is, mert egy munkatársnak pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Az Átlós utcai óvoda munkatársa koronavírusra utaló tüneteket észlelt magán. Rögtön értesítette az intézmény vezetőjét, aki azonnali hatállyal megkezdte az érintett óvodai csoportban levő 10 gyermek szüleinek értesítését, hazajuttatásuk megszervezését és a szükséges intézkedéseket. A tagintézmény – ahol csak az érintett csoport működik – zárva tart, a gyerekek a jelenlegi terv szerint legkorábban november 24-én térhetnek vissza az oviba, amit az előírt fertőtlenítés előz majd meg – közölte Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere, aki azt is elmondta, hogy várnak az óvónő koronavírus-tesztjének eredményere. Hétfőn az esti órákban érkezett a jelzés az önkormányzat Lomb utcai főzőkonyhájáról is, hogy az egyik dolgozó szintén koronavírusra utaló tüneteket vett észre magán. Ő is értesítette a felettesét, aki haladéktalanul megkezdte a szükséges intézkedéseket. A főzőkonyhán naponta több mint hétszáz adag ételt készítenek. A feladat más helyszínekre történő átszervezése éjszakába nyúlóan tartott, hogy valamennyi nevelési és oktatási intézményben biztonsággal megoldott legyen az étkeztetés – tudtuk meg Kuris István Lászlótól. Elmondta, hogy mindkét esetben zajlik a hivatalos kontaktuskutatás, de ettől függetlenül már minden érintett munkatárs kontaktként kezeli önmagát ebben a helyzetben. A Lomb utcai főzőkonyhán 15 ember esik ki a munkából. Feladataikat a Bajza utcai főzőkonyha és a Kuruc vitézek téri főzőkonyha veszi át. Előbbi 535, utóbbi 187 adaggal főz többet, mint normál menetrendben. A diétás étkezés határozatlan ideig szünetelni fog, de engedélyezett, hogy az érintett gyerekek szülei, amennyiben betartják a fokozott intézkedéseket, egy nyilatkozat kitöltése mellett bejuttathatják gyermekük számára az otthon készített diétás ételt is. Az önkormányzat leállította a védőnői szolgálat működését is, mert egy munkatársának pozitív lett a koronavírus teszteredménye. Az illető közel egy hete nem volt már munkahelyén, nem találkozott kollégáival és ellátott családokkal sem, de óvintézkedésből a szolgálat újabb intézkedésig szünetel – tájékoztatott az alpolgármester.