Egyedi búbos kemencéket épít Mihócza Zsolt ménteleki tanár

A magyar ember még mindig szeret az élő tűz közelében lenni – állítja Mihócza Zsolt, aki saját örömére tanulta meg a hagyományos búbos kemence építését. A ménteleki tanár úgy tartja, hogy a kemence időtlen idők óta része életünknek, amelyet meg kell őrizni az utókor számára.

Mihócza Zsolt falusi gyermekként sokat melegedett a kemence padkáján, figyelve, hogyan serénykedik dédnagymamája a tűzrakással, süti meg a ropogós cipót. Akkor még meg sem fordult a fejében, hogy felnőttként saját kezűleg építi majd meg ezt a régi tűzhelytípust.

– Méntelekre a családalapítás révén költöztem, és itt kezdtem tanítani a helyi általános iskolában. Tanyát vettünk, ahol kialakítottuk a családi fészket, törekedve a régi hagyományok tiszteletben tartására. Mivel vezetékes gáz nem volt, ezért is jutottam arra az elhatározásra, hogy kemenceépítésbe kezdek. Az alapokat Szedlák Józseftől, a Magyar Hagyomány Műhelyének oktatójától sajátítottam el, akitől eredetileg nemezkészítést tanultam. Vele együtt építettük az első búbos kemencémet – mutatott rá büszkén Mihócza Zsolt a kisebbik tanyaépület sarkában megbúvó formás agyagépítményre.

A kis tanya mellé néhány év múlva nagyobb épületet is húztak, amiben már egy jóval nagyobb búbos kemence is helyet kapott. Zsolt ezt már maga építette, és formálta saját képére a belső kemence építésének technológiáját. Nem sokkal később elkészült az udvari sütőalkalmatosság is, így már három kemencével büszkélkedhetett az ügyes kezű tanár­ember.

– Kemencéimet hagyományos módon építem. Nem használok semmiféle modern anyagot, mint például hőálló habarcs, samott-tégla. Őseinkhez hasonlóan agyagból és cserépből építkezem. A padka kialakítása után – melybe, hogy jól fűtsön alulról is, összetört üvegeket teszek homokba rejtve – az úgynevezett agyagcsukákból (formázott hengeres elem) alakítom ki a búbot. Az anyagot jól meg kell taposni, megfelelő mennyiségű homokkal gyengíteni. Ahhoz, hogy szilárdabb legyen, valamint jobban tapadjon és kössön, szalmát, töreket, pelyvát kell hozzáadni. Az építést nem szabad elkapkodni, mert súlyánál fogva a nyers agyag hajlamos szétterülni, elveszítve így a kívánt formát. Az utolsó művelet a kiégetés – ismertette a kemenceépítés folyamatát Mihócza Zsolt.

A tanárember kemencéinek gyorsan híre ment, szomszédjában, kalákában épült meg a következő.

– A kemenceépítés és a használata nem új keletű dolog, hanem egy több száz éves hagyomány felélesztése, amelynek értékeit egyre többen szeretnék saját otthonukban is megérezni. Főleg, hogy a búbos kemence gömbölyűségével, egyszerűségével, gazdaságosságával a 21. századi életformába is jól beleilleszkedik. Arról már nem is beszélve, hogy minden tűzhely spirituális jelentést hordoz és megvannak a megfelelő analógiák is. Például a kinti kemencéket úgy építették meg, mint a kis kápolnákat. A kéménykürtő a kéménnyel a templom tornya, rajta sokszor kereszttel, a hátsó rész, ahol a tűz ég, a szentély – fogalmazott Mihócza Zsolt.

Nincs két egyforma kemence, mivel nemcsak az építő keze munkája, egyénisége, hanem a tulajdonos elképzelései, vágyai is visszaköszönnek az agyagépítményekben.

– A szomszéd házaspár, akinek kalákában építettük meg kemencéjét, nagyon vágyott egy következő gyermekre, de valahogy nem akart jönni az „istenáldotta”. A búb megformálásakor a feleség többször megjegyezte, hogy lehetne kicsit gömbölydedebb, olyan, mint egy várandós asszony. A kemence megépítése után nem sokkal a pár bejelentette, hogy hamarosan gyermekük születik – mesélte.

– A másik emlékezetes eset a szomszédos városhoz köthető. A település egyik tehetős vállalkozója a nagyszülei emlékére szeretett volna egy kemencét építtetni a visszavásárolt régi tanya udvarán. Az illetőnél később súlyos betegséget diagnosztizált az orvos. A baj ellenére az építmény elkészült, a megrendelő pedig néhány hónap múlva csodával határos módon meggyó­gyult, miután a közeli határkeresztet is rendbe rakatta, aminek a nagymamája volt a keresztanyja – beszélt a kemencékhez köthető, misztikusnak számító történésekről a ménteleki tanár.

Mihócza Zsolt az elmúlt húsz évben jó néhány kemencét megépített, ezáltal elsajátította a mesterség fogásait. Tizenegy éve a szabadszállási Szűcs Sándortól megtanult hordozható tűzhelyet is ké­szíteni.

– A következő kihívás a népi cserépkályha megépítése lesz. A kemence és a kályha átmenete ugyancsak agyag és cserép felhasználásával készül. A tervek már megvannak és a helye is a tisztaszobában, már csak hozzá kellene fognom – tette hozzá a kemenceépítő.