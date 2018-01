A családok megmentéséért sokat dolgoznak a Kuckóban

A kecskeméti gyermekfalu területén található, 12 fő befogadására alkalmas átmeneti otthon olyan gyerekeket és családokat fogad, akiknek valamilyen okból nincs hol lakniuk. Egy helyettes szülőnél további négy gyermeket tudnak elhelyezni.

– Milyen krízishelyzetben, és kiknek nyújt otthont a kecs­keméti Kuckó?– kérdeztük Uhljár­né Erdei Tímeát, az át­meneti otthon vezetőjét.

– Ilyen életkörülmény lehet egy hosszan tartó betegség, kórházi tartózkodás, lakhatási probléma, a szülő hosszabb távolléte munka miatt, vagy a családon belüli erőszak. Az otthonban egyszerre maximum négy anya és összesen nyolc gyermek lakhat, nullától 18 éves korig. Bekerülni legfeljebb egy évre lehet, ami fél évvel meghosszabbítható. Valóban átmeneti otthonként működünk. Abban támogatjuk az anyákat, hogy meg tudják oldani a családjuk egyben tartását veszélyeztető problémát. Üres még sosem volt a ház. Működésünk 2,5 éve alatt eddig közel százan fordultak meg nálunk, felnőttek, gyerekek egyaránt. A jelentkezések száma időszakonként változó, általában két-háromszoros a túljelentkezés. Nagyon ritka, hogy várólistáról tudjunk felvenni új lakókat. Jellemzően a megyéből töltjük fel a férőhelyeket, hiszen az átmeneti gondozás lényege, hogy az egészségügyi, az intézményes ellátás ugyanaz maradjon a gyerekek számára. A legtöbb bentlakó család kecskeméti.

– Hány hasonló intézmény működik hazánkban?

– Gyermekek átmeneti otthona 33. Hasonló szolgáltatást nyújt a családok átmeneti otthona is, ilyenből jóval több van az országban. Utóbbi csak családokat fogad, és a gyerekek ellátása teljes egészében a szülők feladata. A Kuckóban mi az egyedül érkezett gyermekek számára is teljes körű ellátást biztosítunk, ideiglenesen pótolva a szülői gondoskodást. A beköltöző anyáktól azt szoktuk kérni, hogy úgy mint otthon, minél önállóban oldják meg a gyermekük körüli nevelési-gondozási feladatokat. Az anyukák innen járnak dolgozni, viszik a gyerekeiket óvodába, iskolába. Előfordult, hogy a nálunk élő édesanya még iskolába járt, a kisgyerekét viszont nem vették fel bölcsődébe. A családok átmeneti otthonából emiatt kerültek hozzánk. Mi vigyáztunk a picire, amíg az anya tanult. Volt, aki nálunk tanult meg főzni. Emellett abban is segítjük az anyákat, hogy fejlődjenek a szülői kompetenciájukban, az önálló életvitelben. A bekerülésnél pszichológus méri fel a gyerekek és felnőttek állapotát, és javasol terápiát, ha ez szükséges.

– Akinek sikerül talpra állni, és kiköltözik, attól végleg elbúcsúznak?

– Nem engedjük el az anyák kezét. Nem törvényi előírás, de az SOS-nél bevett, hogy egy évig utánkövetjük a családokat. Kapnak élelmiszer-adományt, havonta rendezünk családi napot, ahova szívesen visszajárnak. Tartunk szülőcsoportos alkalmakat, ami szintén az önálló életükben való eligazodást segíti. Közösen készülünk az ünnepekre. A kuckós karácsonyi ünnepségünkre sok korábbi lakónkat visszahívtunk, és közel hetvenen voltunk. Minden gyermeknek jutott ajándék.

– Sikerélmények is vannak?

– Vannak szép történeteink. Évekkel ezelőtt az egyik lakásotthonban egy utógondozott, fia­talkorú lány gyermeket szült. Gyerekek átmeneti otthona híján a babájával helyettes szülőhöz költözött. Amikor megnyílt a Kuckó, az elsők között került hozzánk. Most párjával albérletben élnek, közösen nevelik a gyerkőcöt. Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa támogatásával sikerült házat venni nekik, és februárban saját otthonba költözhetnek. A kecskeméti gyermekfaluban az elmúlt tíz évben négy olyan fiatal anyánk volt, akik utógondozottként vagy kiskorúként lettek édesanyák. A négy kicsiből csak egy került állami gondozásba. A másik három anyuka mind megfordult a Kuckóban, de alapjában véve megállják a helyüket a felnőtt­életben. Büszkék vagyunk rájuk. A legfrissebb örömteli hír, hogy egy 2017 januárjától nálunk élő családnak sikerül talpra állnia. A tiszabezdédi anyuka egy éve három gyermekével érkezett hozzánk. Példájuk igazolja, hogy bár nehéz egy teljesen új városban, közegben átmeneti jelleggel beilleszkedni, de nem lehetetlen.