Apró László kapta versenyünkön a legtöbb szavazatot

Apró László nyerte a baon.hu és a Petőfi Népe Gyermekmosoly pályázatának fődíját idén. Kollégánk meglátogatta a kis győztest.

Apró László egy roppant vidám emberke, aki az otthonukba érkező idegent is barátságosan és mosolyogva fogadja. Még arra sincs idő, hogy előkerüljenek az ajándéktasakból a baon.hu és a Petőfi Népe Gyermekmosoly pályázatának fődíjai – a Libri Kiadó 15 ezer forintos könyvcsomagja –, Lacika máris mutatja a játékait, amik közül most egy traktor a kedvenc.

– Ő mindenkivel ilyen barátságos, minden érdekli és mindig ilyen eleven – sorolta a 20 hónapos legényke édesanyja, Tarjányi Nikoletta, akitől megtudtuk, hogy Lacika már „rutinos nyertes”, hiszen múlt évben is első lett játékunkon a 0–3 évesek kategóriájában.

– Már annak is örültünk, hogy az online fordulót követően bekerült az újságba is a fényképe, a pénteki lapban pedig nagy örömmel láttuk, hogy ismét kisfiunkra érkezett a legtöbb szavazat – mondta el Nikoletta, aki elárulta: a családtagok mellett ismerősök, barátok és munkatársak is segítettek a voksaikkal.

– Negyedik éve élünk ebben a nagyon barátságos faluban. Férjem majsai, én pedig tiszaalpári vagyok, de nagyon megszerettünk itt, ahol egy nagyon jó közösséget ismertünk meg, így hálásan köszönjük a kömpöci szavazatokat is – tette hozzá az édesanya, miközben Lacika egy másik kincsét, egy kis tűzzománc, koronás kitűzőt is megmutatott.

Hasonló elismerést rajta kívül még tizenhárom kömpöci gyermek is megkapott, hiszen Kömpöc második alkalommal nyerte el a Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona címet.

Az elismerést a kecskeméti Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületet tíz éve hirdette meg először, ezzel kapcsolódva a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomhoz. A címet naptári évente az a Bács-Kiskun megyei település kaphatja meg, ahol egyrészt évről évre egyre több gyermek születik, másrészt a statisztikai létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű az újszülött létszám növekedése.

– A 2017. évi adatok alapján Kömpöc egyszer már elnyerte a címet, amit nagy örömünkre ismét megkapott településünk, ahol tavaly 14 gyermekkel gyarapodott a lélekszám – közölte érdeklődésünkre Tisoczki László polgármester.