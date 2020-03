Ajándékkal várják a hölgy utasokat a kecskeméti buszsofőrök

Apró figyelmességgel lepik meg a buszra szálló hölgyeket vasárnap Kecskeméten: nőnap alkalmából a buszvezetőktől virágokkal illusztrált, híres magyar költők, írók versidézeteit tartalmazó üdvözlőlapokat kapnak, melyekkel később kedvezményesen lehet bérletet vásárolni.

Az üdvözlőlap egyik oldalát Nagy-Bán Kitti kecskeméti grafikusművész bájos virág illusztrációi díszítik, hátoldalán pedig Gárdonyi Géza, József Attila, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Tóth Árpád és a Kossuth-díjas Buda Ferenc egy-egy művéből olvasható néhány gyönyörű, a nők nagyszerűségét méltató sor (a bélyeg pedig stílusosan egy kecskével díszített buszt ábrázol).

Mint Hári Ernőtől, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (KeKo) ügyvezetőjétől megtudtuk: mindez cégük, közszolgáltatási partnerük, az Inter Tan-Ker Zrt., valamint a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. közös akciója. Összesen 6 ezer darab készült a lapból, melynek további különlegessége, hogy kedvezményekre is jogosít. Felmutatásával idén június 30-ig 3 százalékkal alacsonyabb áron vásárolható meg az a típusú negyedéves bérlet, amely a normál negyedéves összvonalas bérletnél egyébként is 5 százalékkal olcsóbb a Kecskemét Kártyának köszönhetően (így 8 százalék az összkedvezmény). A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. pedig – szintén június 30-ig – 30 százalék kedvezményt biztosít a Kecskemét Kártya vásárlásakor vagy megújításakor annak, aki bemutatja az egyébként másra is átruházható üdvözlőlapot.

Hári Ernő elmondta: tavaly végzett utasforgalmi felmérésük azt az érdekes eredményt hozta, hogy Kecskeméten a helyi buszjáratokkal utazók közel kétharmada a hölgyek közül kerül ki.

– Ezzel az akcióval is szeretnénk őket köszönteni nőnap alkalmából, egyúttal kifejezni nagyrabecsülésünket irányukba. Emellett az üdvözlőlappal fel kívánjuk hívni a figyelmet Kecskemét Kártyás negyedéves bérletünkre is. Aki rendszeresen buszozik, annak megéri ilyet váltani, nem kell minden hónapban időt, gondot fordítania a bérlet megvásárlására – tette hozzá Hári Ernő, aki azt is elárulta, hogy idén készülnek még hasonló meglepetésekkel, kedvezményekkel, és reméli, jó szívvel fogadják a kecskeméti hölgyek a kis nőnapi ajándékot.

– A közösségi közlekedésben minden utazó fontos számunkra, de a nemzetközi nőnap alkalmával külön figyelmet fordítunk minden kedves hölgy utasunkra. Bízunk abban, hogy az év minden más napján is tapasztalják az gépjárművezetők figyelmességét, kedvességét és szívesen választják az autóbusszal való közlekedést a városon belül. Reméljük, az akcióval sikerül tovább népszerűsíteni a hölgyek körében a városi közlekedés ezen kényelmes és fenntartható módját – mondta Hajdu Márton, az Inter Tan-Ker Zrt. szóvivője.

Nagy Gábor Tibor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője szerint nagyon fontos, hogy az önkormányzati cégek együtt tudjanak működni a jó célok érdekében. Ez pedig jelen esetben nem más, mint hogy ezzel az apró lépéssel, kedvezménnyel is ösztönözzék a kecskemétieket a helyi tömegközlekedés igénybevételére. Hozzátette: eddig összesen 35 ezer Kecskemét Kártyát értékesítettek, és bíznak abban, hogy sokan élnek a lehetőséggel, és újítják meg kártyájukat, vagy esetleg váltják ki most először.