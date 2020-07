A tiltás ellenére is behajtanak autóval a kalocsai sétálóutcára

Internetes kérdőíven vár válaszokat a lakosságtól dr. Filvig Géza polgár­mester arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat hogyan szigorítson a sétáló­utca forgalmán.

A városközpontot kettészelő Szent István király útból a kétezres évek elején leválasztott, néhány száz méteres szakasz anno sok tiltakozást váltott ki, mivel az emberek szerint túlságosan bonyolulttá tette a belvárosi közlekedést. Persze azóta megkedvelték, és fontos helyszíne lett nemcsak szabadidős programoknak és bevásárlásoknak, hanem fesztiváloknak, ünnepeknek is. Na meg a panaszoknak: a sétálóutcát rendeltetésszerűen használó helyiek sok kifogást emelnek amiatt, hogy a korlátozás ellenére sokan hajtanak be a területre autóval, amit aztán hosszabb-rövidebb időre ott is felejtenek. A testi épségüket okkal féltő gyalogosok egyre hangosabban tiltakoznak a rossz szokássá vált autóforgalom miatt – erre reagált kérdőívvel a polgármester.

Filvig Géza a közösségi oldalán azt írta: „minden évben történik kisebb-nagyobb baleset a kalocsai sétálóutcában, mert az autósok vagy kerékpárosok nem veszik figyelembe a behajtani tilos táblát”. Kifejtette: képviselőtársaival együtt azt szeretnék, ha „ez az utca biztonságos lenne a város lakosai és az idelátogató turisták számára”, és „ne kelljen folyton arra figyelni, hogy melyik autós akar épp behajtani”. A városvezető a lakosságtól vár állásfoglalást az ügyben, egy nyilvános Google Form-kérdőív kitöltésével.

Az ív kérdéseiből már nagyjából lehet tudni, hogy milyen lépéseket fontolgat az önkormányzat annak érdekében, hogy csökkentse a veszélyt a sétálóutcában. Ahhoz kérik például az emberek hozzájárulását, hogy a jelenleg szabályos, de időkorlát nélküli áruszállítást egy határozattal szűkítsék-e le a reggeli, déli vagy esti órákra. Szintén a kérdések között van, hogy a kalocsaiak engedélyeznék-e a területen a kerékpáros-közlekedést, ami ugyan jelenleg tilos, mégsem sokakat érdekel: mind a sétálóutcában, mind pedig az a mellett húzódó Negyvennyolcasok terén sokan bicikliznek, szóval egyfajta megadás lenne, ha az „igenek” kerülnének többségbe.

A polgármester ugyancsak kíváncsi az emberek hozzáállására abban a kérdésben, hogy „zöldebb, virágosabb” legyen-e a sétálóutca, illetve abban is, hogy a néhány éve a Búzapiac tér és a városháza környékén bevezetett időkorlátos parkolást terjesszék-e ki a sétálóutca közelében lévő parkolókra. Ettől nyilván azt remélnék, hogy a most behajtók egy része inkább hagyná ott az autóját a közelben, ahol most szinte lehetetlen várakozóhelyet találni. Az online kérdőíven nem szerepel benyújtási határidő, és egy e-mail-cím megadása után kitölthető.