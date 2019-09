A legtöbb virág nemcsak szép, de meg is lehet enni

A kertünkbe kilépve vagy éppen egy mezőn sétálva nem is gondolunk arra, hogy a virágok, melyekben gyönyörködünk, a táplálékunk is lehet. Pedig a legtöbbjük ehető, sőt, nagyon finom és egészséges – állítja Halmos Mónika, aki Virágkonyha címmel tartott előadást a napokban a félegyházi városi könyvtárban, ahol meg is vendégelte az érdeklődőket virágokból készült ételekkel.

Százszorszép, pitypang, ibolya, porcsin, rózsa a legtöbb kertben virágzik. Általában szépségük miatt ültetjük és gondozzuk őket. Ritkán gondolunk rájuk úgy, mint salátára, palacsintatöltelékre vagy éppen szörpre. Halmos Mónika, aki már számos könyvet írt a témában, a napokban a félegyházi érdeklődőket is beavatta az ehető virágok kutatásában eltöltött több mint 25 éves tapasztalataiba.

A természetgyógyász-fito­terapeuta elsősorban a közismertebb virágokról beszélt. Elmondta például, hogy az ibolya nagyanyáink idejében is közkedvelt volt, akkoriban főként szirupot készítettek belőle. Manapság már sokféleképpen hasznosítják, az egyik legegyszerűbb formája, ha palacsintatésztába keverjük. Halmos Mónika előadásából az is kiderült, hogy Sissi királyné egyik kedvenc csemegéje volt a kandírozott ibolyavirág. Az ibolya vadárvácskával és piros árvacsalánnal keverve fűszervaj ízesítője is lehet. A tyúkhúrt és a porcsint legtöbben gyomnövényként ismerik, pedig kitűnő saláta készíthető belőlük. A százszorszépet frissen is fogyaszthatjuk, de főzeléket is készíthetünk belőle. A zamatos turbolya a régi konyhák kedvelt fűszernövénye volt, jól illik például petrezselyem helyett a rizsköretbe – sorolta a szakember, aki arra is rámutatott, hogy a pitypangot véletlenül se irtsuk ki a kertünkből. Levelei salátának, virágja pedig szörpnek való.

Arról is beszélt, hogy a hereféléket nem véletlenül kedvelik az állatok, hiszen a virágja nagyon finom. Ízesítője lehet szirupnak, túrónak, sajtnak egyaránt. Akácvirágból is ízletes szörpöt vagy limonádét készíthetünk, bundában kisütve pedig a gyerekek kedvence lehet, mint ahogy a dália is. A bodza virágját a legtöbben szörpként hasznosítják, de palacsinta- és fánktésztába keverve is különlegesen finom. A bodzafánk Mezőkövesd környékén közkedvelt – részletezte az előadó. A virágok összeházasíthatóak a befőzésnél is, a korai cseresznyéhez jól illik a bodzavirág. A sarkantyúka és a vadárvácska jól passzol a sárgadinnyéhez. A cukkini virágja pedig töltve édesen és sósan is fogyasztható. A benne lévő virágpor a legjobb multivitamin – hangsúlyozta a természetgyógyász. A körömvirág nemcsak kozmetikumok kiváló alapanyaga, hanem paradicsomleves, zöldségfasírt vagy pogácsa ízesítésére is használható. Nemcsak frissen, de szárítva is jó. A bársonyvirág a birkahúsokhoz illik a legjobban.

Halmos Mónika arról is beszélt, hogy reneszánszát éli hazánkban a levendula, ami viszont megosztó növény. Vannak akik rajonganak érte, de sokan nem szeretik. Erős illata, íze miatt óvatosan kell vele bánni. Az ablakokban virágzó muskátlik is finomak, sőt, a citromillatú muskátli levelei is fogyaszthatóak. Halmos Mónika egyik kedvence a rózsa, amely a legtovább virágzik, így sokáig élvezhetjük ételeinkben. Ehetjük még a tátikát, a petúniát, a mályvaféléket és a begóniát is – sorolta a szakember, aki arra is felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy a virágboltban kapható növényeket véletlenül se kóstolgassuk, hiszen azok vegyszerrel kezeltek, csak a saját kertünkben megtermelt vagy biogazdálkodásból származó virágokat együk.