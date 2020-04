A bócsai polgármester felajánlásával készült el a halasi kórházhoz vezető út

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház területén a korábbi fertőző osztály épületét néhány hét alatt, jelentős társadalmi összefogással és a kórház saját forrásaiból COVID-19-kompatibilis sürgősségi járványkórházzá alakították át. Az épülethez vezető aszfaltos utat szombat délelőtt építették meg, amelynek 6 millió forintos bruttó önköltségét, magánemberként, Szőke-Tóth Mihály, Bócsa polgármestere vállalta magára.

A felajánlásból egy kétszáz méter hosszú – korábban a fele töredezett régi aszfalt, fele zúzott kővel borított – útszakasz aszfalt borítását építették meg. A jó minőségű útra azért volt szükség, mert a koronavírus-gyanús, vagy a vírussal már fertőzött betegeket szállító mentőautók így zökkenőmentesen meg tudják közelíteni a járványügyi épületet. Emellett a kórházi dolgozók védelme érdekében egy elkülönített, másfél méter szélességű, mintegy száz méter hosszú járda is megépült a járványrészleg épületének másik oldalán, így a betegektől elkülönítetten tudnak majd közlekedni.

Szőke-Tóth Mihály, Bócsa polgármestere hatmillió forintot ajánlott fel az új út és a járda megépítéséhez. – Nekem ez egy kicsit több, mint egy éves polgármesteri illetményem, Széchenyi István is az egy éves birtokjövedelmét ajánlotta fel. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a lehetőségeihez képest segítenie kell a járványügyet – mondta az őt kérdező újságírónak a település vezetője. Elmondta azt is, hogy a kivitelezési munkálatokat végző kiskunhalasi Geo Út Kft. vezetője, Kovács Krisztián felajánlotta, hogy önköltségi áron végzik el a munkálatokat és aszfaltot is önköltségen biztosítanak.

A bócsai polgármester szólt arról is, hogy a bócsai székhelyű Poli-Farbe Kft. is komoly felajánlással támogatja a kiskunhalasi kórházat a koronavírus-járvány elleni védekezésben. A cég részben saját felismerésből, részben önkormányzati, egészségügyi és szociális intézmények megkeresésére reagálva magas színvonalú saját fejlesztésű kézfertőtlenítő gyártására állította át a bócsai üzemét, ahol a napi gyártókapacitás mintegy tízezer liter kézfertőtlenítő előállítása lesz. A termékből a Poli-Farbe Kft. a kiskunhalasi kórháznak hetente száz liter szállítását ajánlotta fel a járvány ideje alatt.

Szőke-Tóth Mihály hozzátette: három héttel ezelőtt rendelkezett a veszélyhelyzetre hivatkozva, hogy Bócsán is minden ügyfélforgalmat lebonyolító bolt és szolgáltatóhely a bejárat előtt köteles kézfertőtlenítőt elhelyezni. A Poli-Farbe Kft. felajánlásának köszönhetően az időközben engedélyezett ingyen kézfertőtlenítővel sikerült ellátni a mintegy harminc egységet a településen, annak érdekében, hogy az átmenő forgalom és az idegen emberek által behurcolt esetleges vírusfertőzés kockázatát minimálisra csökkentsék.