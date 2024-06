A polgármesteri találkozón a június 9-ei választásokat értékelve Lezsák Sándor elmondta, kemény küzdelmen vannak túl, de ilyen jól szervezett kampányban még nem volt része, pedig politikai pályafutása óta mintegy huszonnégy választáson – az országgyűlési, helyhatósági és európai parlamenti választásokat együttvéve – vett részt valamilyen formában.

A 4. számú választókerület új, újra megválasztott és leköszönő polgármestereit köszöntötte Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke

Fotó: Vajda Piroska

Hangsúlyozta, voltak polgármester-jelöltek, akiket támogatott és győztek. Voltak, akiket nem támogatott és nekik is sikerült. Arra kérte az előzetesen nem támogatott polgármestereket, hogy ne ellenségként végezzék a munkájukat októbertől, hanem törekedjenek az együttműködésre. Arra is felhívta a településvezetők figyelmét, hogy ne éljenek vissza a győzelemmel, mert aki ezt teszi, az egy nagyon nehéz és keserves időszakot vállal magára a saját településén is.

Arra is figyelmeztette a megválasztott polgármestereket és képviselőket, hogy a most következő nyár nem a vakáció ideje lesz, hanem a felkészülésé, amiben számíthatnak a választókerületi iroda munkatársainak a segítségére.

Lezsák Sándor azt is javasolta a polgármestereknek, hogy vegyenek részt saját településeiken a helyi civil szervezetek munkájában. Figyelmükbe ajánlotta a polgárőrséget, a honatya szerint ugyanis a polgárőrök munkája nagyon fontos a települések életében.

Lenkei Róbert, választókerületi kabinetfőnök hasonlóan fontosnak tartja a fiatalok megszólítását. Arra kérte a településvezetőket, hogy ösztöndíj program indításával, fiataloknak szóló rendezvények szervezésével vonják be a helyi fiatalokat a közéletbe.