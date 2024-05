Izgalmasan alakultak idén is a vármegyei I. osztály küzdelmei. A nőknél az alapszakaszt a felsőház zárta, ahol a Kalocsa nagy csatában előzte meg a címvédő Nemesnádudvart, míg a harmadik helyre a Kiskunmajsa ért oda. Nem a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség miatt maradt el itt sem a négyes döntő, csupán a csapatok létszáma nem tette lehetővé a versenykiírás értelmében a rendezést. A férfiaknál viszont ennek nem volt akadálya, így gyakorlatilag az idény eleje óta azt várják csapatok és a szurkolók, hogy végre eljöjjön ez a hétvége. Idén a Kiskunmajsa, a Kiskőrös, a Kecskemét és a Kiskunhalas lesz ott a rendezvényen.

– Mit lettünk volna a legboldogabbak, hogyha két négyes döntőt tudunk rendezni, de a csapatok létszáma miatt ezt csak a férfi vonalon tehetjük meg. Az alapszakaszban az előző évekhez képest talán jobban kiemelkedett az első két csapat pontszámban, de az eredmények igen szorosan alakultak az első három között. Ebből a szempontból is nagyon jó, hogy ilyen erősségű csapatoknak rendezhetünk négyes döntőt hétvégén. Hogyha a csapatokat nézzük, akkor a tavalyi évben még az NB II-ben szerepelt a Kiskőrös és a Kiskunmajsa is, melléjük csatlakozik még a kecskeméti NJE-Euroscale Group, valamint negyedikként a Kiskunhalas harcolta ki a részvételt – mondta Járdi Ádám, a Bács-Kiskun Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke az esemény kapcsán.

Két napon át tart a négyes döntő

A helyszínről pályázat útján döntöttek, végül Kiskunmajsára esett a választás. A négyes döntő során szombaton rendezik az elődöntőket, 17 órakor a Kiskőrös és az NJE csap össze, 19 órakor pedig a Kiskunmajsa és a Kiskunhalas. Vasárnap rendezik a helyosztókat, de nem kizárólag a vármegyei I. osztályban, hanem a II. osztályban is. Utóbbi sorozat küzdelmeivel indul a nap, 11 órakor a Gézengúz és a Bácsalmás a bronzéremért, majd 12 órás kezdéssel a Kiskunmajsa a KFSE-Kecskeméttel találkozik a döntőben. A vármegye I. osztály bronzmérkőzése vasárnap 14 órakor, a döntő 16 órakor veszi kezdetét a kiskunmajsai sportcsarnokban, ahol tehát bőven lesz program a kilátogató drukkereknek a két nap során. Az alapszakaszban elért helyezések alapján, a Kiskunmajsa és a Kiskőrös döntőbe jutására va na legnagyobb esély, de egy mérkőzésen bárkit meg lehet lepni, így a Kecskemét és a Kiskunhalas sem esélytelen a tornán.

– Ez a lesz a harmadik ilyen nagy rendezvényünk, nagyjából kijelenthető, hogy a létszám minden második évben teszi lehetővé a rendezést. Mindhárom alkalommal pályázatot hirdettünk a vármegyében működő sportszervezetek számára, idén Kiskőrös és Kiskunmajsa jelezte szándékát, végül utóbbi mellett döntöttünk. Ki kell emelni, hogy valóban kézilabda ünnepnek tekintjük ezt az eseményt helyben, éppen ezért is szerveztük meg úgy az eseményt, hogy a II. osztályú bajnokság helyosztóira is itt kerüljön sor – mondta Járdi Ádám.

A nőknél véget ért a bajnokság, a Kalocsa lett a bajnok trónfosztással, s noha itt felsőházi lebonyolítás döntött, izgalmakból nem volt hiány.

– A női bajnokságban alsóházi és felsőházi rájátszás döntött a végső helyezésekről. Azt lehet mondani, hogy nagyon kiélezett volt a felsőház, mert a Kalocsa egy góllal tudta idegenben megverni a Nemesnádudvart, ebből is látszik, hogy nagyon egyben volt a mezőny. A Kalocsa a tavalyi ezüst után most bajnok lett, de már akkor is nagyon kevésen múlott ez számukra – tette hozzá Járdi Ádám.

A vármegyei négyes döntőre egységesen 1000 forintba kerülnek a belépők, 18 év alatt viszont ingyenes a mérkőzések megtekintése.