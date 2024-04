A Déli csoportban továbbra is nagy lendülettel robog az éllovas Szeremle, 11–1 arányban győzték le hazai pályán a Felsőszentivánt. A második helyen álló Katymárnak nehezebb volt Borotán, de 2–1-es győzelemmel szintén behúzta mind a három pontot. Húsz góllal terhelte meg a Kelebia a Tataháza kapuját, háromszor a vendégek is betaláltak. A hazai csapatból Szabó Edvárd tizenkét góllal vette ki a részét a sikerből. Szabó Edvárd ennek a teljesítményének is köszönhetően 39 találattal vezeti a Déli csoport góllövőlistáját, a második helyen álló, garai Jakab Zoltán 28 góllal követi őt. Jakab Zoltán is betalált a hétvégén, ráadásul igen fontos gólt szerzett. Az 40 ponttal az 5. helyen álló Gara ugyanis a 43 ponttal a 4. Madarast fogadta, és szoros mérkőzésen le is győzte – Kovács Dusán góljára még válaszolt Bélavári Attila a 75. percben, Jakab Zoltán 91. percben góljára azonban már nem érkezhetett replika, így a két csapat helyet serált a tabellán.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Vármegye III., Déli csoport: Borotai SE II.–Katymár 1-2, Kelebia–Tataháza 20-3, Bácsborsód–Bácsalmás II. 8-1, Kisszállás–Kenderes SE 2-0, Dunagyöngye SK–Felsőszentiván 11-1, Hercegszántó–Bácsbokod 1-3, Gara–Madaras 2-1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 20 17 2 1 136–19 53

2. KATYMÁR 20 15 4 1 72–27 49

3. KELEBIA 20 15 2 3 82–27 47

4. GARA 20 14 1 5 86–37 43

5. MADARAS 20 13 4 3 70–31 43

6. BÁCSBORSÓD 20 11 1 8 69–38 34

7. BÁCSBOKOD 20 10 2 8 42–46 32

8. KISSZÁLLÁS 20 9 2 9 42–36 29

9. BOROTA II. 20 6 3 11 38–60 21

10. KENDERES SE 20 6 2 12 41–56 20

11. HERCEGSZÁNTÓ 20 4 1 15 31–89 13

12. FELSŐSZENTIVÁN 20 4 0 16 33–90 12

13. BÁCSALMÁS II. 20 2 2 16 24–82 8

14. TATAHÁZA 20 0 2 18 18–146 2