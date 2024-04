A KTE sikerével négy körrel a vége előtt 12 pontra van a még kieső Kisvárdától, így amennyiben egy pontot szerezne, vagy riválisa botlana, biztosan bennmarad az élvonalban. Legközelebb a DVTK vendége lesz a KTE szombaton.

Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC 2–1 (1–1)

Kecskemét, 2083 néző, Vezette: Zierkelbach Péter (Huszár Balázs, Szalai Dániel)

KTE: Varga – Szűcs, Szabó (Májer 63.), Belényesi, Katona, Leoni (Zeke 46.) – Vágó, Helmich (Nikitscher 60.), Banó-Szabó (Meszhi 90.) – Pálinkás, Lukács (Horváth 60.). Vezetőedző: Szabó István

Mezőkövesd: Kovácsik – Kállai (Ugrai 74.), Kojnok, Beriashvili, Szivacski – Bőle (Drazsics 63.), Cseri (Nagy 63.) – Szalai (Molnár 74.), Szolgai, Cseke – Kócs-Washburn (Vajda 74.). Vezetőedző: Milan Milanovic

Gólszerző: Helmich (40.), Beriashvili (65. – öngól), ill. Szalai J. (32.)

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, elsősorban azért, mert nem tudtuk, mire számíthatunk. Rengeteg változtatást eszközölt a Mezőkövesd erre a meccsre. Felkészülés gyanánt mindig az elmúlt találkozókból tudunk kiindulni, adatokat elemezni, de ilyen felállásban még sosem állt fel ellenfelünk. Az első félidőben irányítottunk, de nem éreztem az átütő erőt. A szünetben próbáltunk változtatni, a görcsösséget levenni a játékosok válláról, mert nagyon fontos volt számunkra a győzelem. A cserék jól sikerültek, és az volt a kulcs, hogy a széleken pontosabbak lettünk. Zeke kiválóan centerezett a második gól előtt, illetve a túloldalon Májer is többször a védelem mögé került. A helyzeteink megvoltak, és fizikálisan is a Mezőkövesd fölé nőttünk, így megérdemelt a sikerünk. Nem beszéltünk sokat arról az év idény folyamán, hogy mennyien hiányoztak tőlünk. Válogatott játékosok távoztak tőlünk, illetve Banó-Szabó és Nikitscher is sokat hagyott ki, Nagy Krisztiánra sem számíthatunk, így rengeteg munkára volt szükségünk ahhoz, hogy bennmaradjon a csapat újra. Ezért volt különösen fontos ma a három pont megszerzése.

Milan Milanovic, a Mezőkövesd vezetőedzője: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. Szervezettek voltunk, megoldottuk a védekező feladatainkat és vezetést is sikerült szerezni. A második játékrészben viszont több energiát mozgósított a Kecskemét, amely fizikálisan jobb csapat és fel is őrölt minket. Megérdemelten nyertek a hazaiak. Egy célunk van a szezon hátralévő részében, felkészíteni a csapatot a következő idényre. Próbálunk minél több lehetőséget adni a fiataloknak, hogy lássuk, kikre számíthatunk a másodosztályban. Aki ma lehetőséget kapott, meg is hálálta azt.