A válogatott szünetből visszatérve, nem sikerült jól a KTE első hete a bajnokság utolsó szakaszában. A lila-fehérek az MTK ellen ugyan a hajrában pontot mentettek idegenben, de ezt követően kiestek a Magyar Kupából a Nyíregyháza ellen, majd a hajrában a Puskás Akadémia ellen is elvéreztek. A kupameccs ugyan nem nézett ki jól Szabó István bevallása szerint sem, de az elmondható, hogy az alaposan felforgatott, több játékost nélkülöző KTE a PAFC ellen taktikusan és lelkesen futballozott, az egyik pontra mindenképpen rászolgált volna a meccs képe alapján.

Nagy Olivér és a Kecskeméti TE már a debreceni erőpróbára készül

Fotó: Bús Csaba

Ez viszont már a múlt, a kecskemétiek Debrecenben folytatják szombaton, nem sokkal könnyebb helyzetből indulva. Májer Milán még a Fehérvár elleni bajnoki lefújása után kapott piros lapot, amiért három mérkőzésre tiltották el, ebből az utolsót Debrecenben tölti majd le. Mellette ketten is lapok miatt maradnak majd ki, hiszen Vágó Levente és Varga Bence is ötödik sárga kártyáját gyűjtötte be a PAFC elleni találkozón, ami automatikusan egy meccs kihagyással jár. Érdekesség, hogy a kapuban így mindenképpen lesz egy debütálója a KTE-nek Debrecenben, ugyanis az idén két kupameccsen védő Kersák Roland, illetve a még lehetőséghez nem jutó Fadgyas Tamás sem lépett pályára korábban az NB I-ben. Tekintve, hogy utóbbi még nem kapott tétmérkőzést, Kersákra fog nagy eséllyel esni a szakmai stáb választása. A KTE kapusa 2021 nyara óta a klub játékosa, még Szabó István hozta magával korábbi állomáshelyéről, Dabasról. A 26 esztendős kapus már a feljutó gárdának is tagja volt, eddig 11 meccsen védte az elsőcsapat kapuját.

Jó hír, hogy a keretnek visszatérői is vannak, hiszen Szűcs Kornél újra a társakkal edzett, ahogy Banó-Szabó Bence is. Nikitscher Tamás a Vasas II. ellen már a tartalékok közt pályára léphetett, így adott esetben akár rá is lehet számítani, ha nem is 90 percig még.

A két együttes eddig kétszer találkozott ebben a bajnokságban, Debrecenben a Loki nyert 2–0-ra, míg Kecskeméten 1–1-es döntetlen született végül.

A Puskás elleni találkozó egyik üde színfoltja volt Nagy Olivér játéka. A 21 esztendős jobbhátvéd először került a kezdőcsapatba, ezt pedig rögtön egy gólpasszal tette emlékezetessé.

– Hatalmas öröm volt számomra, hogy bekerültem a kezdőcsapatba. Azt nem mondom, hogy máshogyan készültem, de nagyon szerettem volna élni a bizalommal. Próbáltam kiadni magamból mindent, jó dolog, hogy adtam egy gólpasszt is, azt viszont sajnálom, hogy nem tudtunk legalább pontot szerezni. Amit elterveztünk, azt végig tudtuk vinni nagyjából 75 percen keresztül. A gólokat mindig hibák előzik meg, de most azért azt éreztem, elkerülhető szituációkból kaptuk ezeket. Az eredménnyel elégedetlenek vagyunk, de amilyen mentalitással álltunk bele a meccsbe, arra lehet építeni, ezt kell tennünk a folytatásban. A hét elején kielemeztük a Puskás elleni meccset, természetesen akkor még nem volt felhőtlen a hangulat. Túl kellett azonban ezen lépni, azóta már maximálisan a Debrecenre koncentráltunk és ennek van alárendelve a heti munka is – mondta Nagy Olivér a találkozó kapcsán.

A Debreceni VSC–Kecskeméti TE bajnoki mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

A forduló további programja:

Szombat: Kisvárda–Újpest FC 14 óra 30 perc, DVSC–KTE 17 óra, Paks–Fehérvár 19 óra 30 perc.

Vasárnap: MTK–DVTK 14 óra, ZTE–FTC 16 óra 30 perc, Mezőkövesd–Puskás AFC 18 óra 45 perc.