– A Haladást senkinek sem kell bemutatni, hiszen hosszú évek óta uralják a mezőnyt, és idén is jó eséllyel pályáznak a trófeák megszerzésére – nyilatkozta Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója a rangadó előtt. – Számunkra a folyamatos fejlődés a cél, lépésről lépésre megyünk előre. Az idén már sikerült megmutatnunk, hogy a legjobb csapatok ellen is tudunk eredményesek lenni, fel tudjuk velük venni a versenyt. Legutóbb le tudtuk győzni a Haladást, ám ez a mostani egy új fejezet lesz. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül motiváltak lesznek, hogy hazai pályán biztosítsák a vezető pozíciójukat a tabellán. Sajnos ismét előfordult az velünk, ami már hatszor ebben az idényben, hogy sérülten tért vissza játékosunk a válogatott összetartásról. Ezek a nehézségek kívülről nem látszanak meg rajtunk, mert erős karakterünk van, de mi azért érezzük, hogy lehetne jobb is a helyzetünk. Ami nem öl meg, az megerősít, így állunk hozzá a kihívásokhoz, és igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Sokan azt várják el tőlünk a felsőházi menetelés láttán, hogy ezután is nyerjük meg a meccseket zsinórban. A helyzet azért nem ilyen egyszerű. Nincs okunk arra, hogy nyomás alá helyezzük magunkat, szeretném, ha ugyanolyan felszabadultan tudnánk a hátralévő meccseket is megvívni, mint az eddigieket. Ebben kell támogatni a játékosokat, és akkor a legjobbat fogják nyújtani. Bárhogy is alakul hétfőn, illetve a szezon végén, én büszke leszek a fiúkra, mert számtalanszor megmutatták, milyen nagyszerű csapatot alkotnak.

Aleksandar Tomic (kék mezben)

Fotó: Réti Attila

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik a Haladás Sportcsarnokban.