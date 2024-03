A találkozó első lövésére nem kellett sokat várni, de Nikolov távoli próbálkozása gyengére sikeredett. Ezután rögtön átvette a kezdeményezést a KTE, amely hamar meg is szerzete a vezetést. Egy szöglet után Iyinbor fejese kisvárdai védő kezén pattant meg, és a tizenegyest Horváth értékesítette, 1-0. Nem tartott sokáig a hazai öröm, a 13. percben egy jobb oldalon végig vitt támadás után Spasics közelről egyenlített, 1-1. Amikor 22:00-hoz ért az idő, a közönség felállva tapsolt, megemlékezve a napokban elhunyt Nagy Zsoltról, a KTE legendás kapusáról. A felemelő pillanatot Horváth tette még emlékezetesebbé, hiszen nemsokkal később ismét előnyhöz juttatta a Kecskemétet, a jobb szélen húzott el, majd éles szögből tökéletesen tüzelt, 2-1. Öt perccel később Horváth a gólpasszhoz is közel járt, oldalsó szabadrúgására Belényesi robbant be, de fölé fejelt. A 34. percben Ötvös cselezett a tizenhatoson belül, majd rálépett Belényesi lábára és elesett. A játékvezető előbb büntetőt ítélt, de a VAR segítségével jogosan visszavonta azt. A 38. percben még Lucas próbált meg távolról gólt szerezni, de kísérlete fölé szállt. A szünetig több gól nem született, de ahogyan az öltözőbe vonultak a felek, kialakult egy kisebb csetepaté, így feszült és egyben izgalmas körülmények között várhatták a szurkolók a második játékrészt.

Horváth Krisztofer második gólját jelentő lövése

Fotó: Réti Attila/KTE

Két minutum telt el a fordulást követően, amikor Horváth bal oldalról jobb lábbal veszélyesen tekert középre, és ez kis híján jó volt a félidőben csereként beálló Szűcsnek. A vendégek részéről csakúgy, mint az első felvonás végén, a második félidő elején is Lucas lőtt távolról, de ezúttal sem volt pontos. Az 58. percben Zsótér és Horváth lövését is blokkolták, majd Banó-Szabó indítása után Lukács léphetett ki, de hiába tűnt úgy, hogy gyorsabb ellenfelénél, nem tudott kapura törni. Az ellentámadásnál Lucas újabb lövése kerülte el Varga kapuját. A 63. percben aztán eldőlt a meccs, ugyanis a KTE meglőtte a harmadikat. Banó- Szabó szöktette magát a félpályánál egy köténnyel, majd Horváthoz passzolt, aki visszatette neki, és a ballábas középpályás éles szögből kilőtte a hosszút, 3-1. A folyatásban még volt itt is, ott is egy-két lehetőség, de az utolsó komolyabb helyzetet a hosszabbításban Horváth hagyta ki, aki szabadrúgásból kevéssel célzott mellé. A lila-fehérek 3-1-re megnyerték a találkozót és már öt mérkőzéses a Kisvárda elleni győzelmi sorozatuk.

A KTE legközelebb egy hét múlva, március 16-án a Fehérvár ellen lép pályára ismét hazai környezetben.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Érzelmes meccs volt, mindkét csapat a saját céljai elérése érdekében nagyon odatette magát, de ez így van rendben. Érzésem szerint azért nyertük meg a mérkőzést, mert többet tettünk a sikerért, és a jobb képességű játékosaink remek formában játszottak. Jól reagáltunk a kulcsszituációkra. Az elején láttuk, hogy a Kisvárda középpályáján Lucas jól irányít, Banó-Szabót állítottuk rá, és ezután leginkább felívelt labdákkal tudtak csak próbálkozni a vendégek, ez ellen viszont jól védekezünk. A második játékrészben a támadójátékosaink kreativitásával tudtunk fölényt kialakítani. A találkozó után az öltözőben arról beszéltem a játékosaimnak, hogy lassan új célokat tűzhetünk magunk elé. Az elsődleges cél a bennmaradás, de 33 pontunk van.

Egyeztetek a szakmai stábbal és a vezetőséggel, és aztán közöljük a játékosokkal, milyen újabb motivációt jelentő célokat tűzzünk ki.

Ez nem jelenti azt, hogy hátrafelé nem kell már néznünk, de bátran tekinthetünk előre is. Összességében egy nehéz mérkőzésen sikerült begyűjteni a három pontot, és ezzel remélem, hogy tudtunk enyhíteni Nagy Zsolt családjának a fájdalmán. Nekik ajánljuk a győzelmet!

Feczkó Tamás, a Kisvárda vezetőedzője: – Két részre választanám a mérkőzés értékelését. Az első félidőben jól játszottunk, a korai bekapott tizenegyesgólra is remekül reagáltunk. 1–1-nél volt lehetőségünk a vezetés megszerzésére is. A második kecskeméti gól azonban nagy butaságból született meg. Tudtunk, hogy ezen a játéktéren nehéz lesz kialakítani folyamatos játékot, mégis eladtuk a labdát. A szünet után is támadó szellemben futballoztunk, de a KTE harmadik gólja mélyütésként érte a csapatomat. A hazaiak egy Horváth Krisztoferrel jobbak voltak ma. Nehéz helyzetben vagyunk. Az elmúlt hetek eredményes játékában és a mai napon az első félidőben mutatott játékunk pozitívum, erre kell támaszkodnunk a folytatásban a bennmaradásért vívott harc során.

Kecskeméti TE – Kisvárda 3–1 (2–1)

Kecskemét, 2635 néző, Vezette: Káprály Mihály (Albert István, Szalai Dániel)

KTE: Varga – Májer (Szűcs 46.), Iyinbor, Belényesi, Katona, Zeke (Leoni 90.) – Vágó (Meszhi 81.), Zsótér – Horváth, Banó-Szabó (Helmich 72.) – Lukács (Pálinkás 81.). Vezetőedző: Szabó István

Kisvárda: Petkovics – Ötvös, Jovicsics (Stafan 66.), Széles – Melnyik (Navratil 66.), Cipetic, Lucas, Nikolov (Makowski 70.), Camaj (FIlipovics 82.) – Spasics (Ilievszki 66.), Mesanovics. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Horváth (8. – büntetőből, 24.), Banó-Szabó (63.), ill. Spasics (13.)

Sárga lap: Zsótér (15.), Zeke (67.), ill. Camaj (50.), Lucas (75.)