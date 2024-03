Pécsi kettesekkel vette kezdetét a mérkőzés, majd Karahodzsics révén a Kecskemét neve mellett is felvillantak az első egységek, 4–2. Fizikális csata dúlt a parketten, amelyből aztán a KTE jött ki jobban, és Dramicanin és Kucsera pontjaival fordítottak a vendégek, 8–9. Bogues büntetői a helyükre a kerültek, és Kucsera a sarokból volt kíméletlen, 11–16. Ezt követően feljött egy pontra az NKA Pécs, ám Sinik triplával jelezte, hogy a hírös városiak nem engedik ki a vezetést a kezük közül, 17–21. Az első etap végül 19–21-el ért véget.

Kikapott Pécsen a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A folytatásban Sinik ziccerrel vétette észre magát, 19–23. A házigazdánál Nikolic pillanatai következtek, és két büntetője után 23–23 állt a táblán. Lukovic a palánk alatt, Dramicanin távolról volt eredményes, 26–31-nél időt kért a baranyai stáb. A negyed derekán 29–32 volt az eredmény Ivkovic büntetőjét követően. Kovács Péter és Manjgafic egyenlített, 32–32. Két perccel a félidő előtt egy pont volt csak a differencia, 34-35. Kiegyenlített volt a játék képe a továbbiakban is, a szünetre végül 37–39-es kecskeméti vezetéssel mehettek a csapatok.

Az első támadások alkalmával nem jártak sikerrel a folytatásban a gárdák, aztán egy triplával a Pécs átvette a vezetést, 40–39. Akadozott a hírös városi gépezet, Sinik végül megtörte a csendet, 43–41. Két hazai kettes után időkérés következett, 47–41. Mintaszerű akció végén Dramicanin tette fel elegánsan, 48–43. Walker volt tarthatatlan, tízre nőtt a fórja a hazaiaknak, 53–43. Dramicanin hármasokkal tartotta a lépést a KTE a lendületben lévő NKA-val, 61–52-vel zárult a harmadik etap.

Manjgafic két büntetője után Walker keze sült el távolról, 66–52-nél Ivkovic Stojan időt kért. Bogues trojkája a legjobbkor érkezett, 66–55. Sinik vette aztán vállára a hírös városiakat, 69–60-nál már Csirke Ferenc rendelte magához tanítványait. Paprikássá vált a hangulat, és ez a játékra is rányomta a bélyegét. Bogues harcolt ki két büntetőt, 70–62. Két gyors hazai kettessel újra tíz fölé nőtt a különbség, 74–62. Harcoltak a kecskemétiek, hogy a hajrában csökkentsék a hátrányt, másfél perccel a zárás előtt 76–69 volt az állás. Jó védekezés után Wittmann triplával vált nyílttá a végjáték, 76–72. Pécsi időkérés jött menetrendszerűen, 40 másodperc volt még vissza a meccsből ekkor. Sikerült kosárral befejezni a hazai akciót, aztán Sinik büntetőzött, és a másodikat direkt úgy dobta, hogy azért lehessen lepattanózni, Lukovic pedig résen volt, 78–75. Walkernek ütöttek oda, csak az egyiket dobta be, de ez is elég volt már számukra. A végeredmény: 79–75.

– Gratulálok a Pécsnek, egy nagyon férfias küzdelemben maradtunk alul ellenük – értékelt a mérkőzést követően Hegedűs Gergely, a kecskemétiek edzője. – A harmadik negyedben volt egy rövidzárlatunk, aminek ezt a vereséget köszönhetjük. Így is nagyon szoros lett a vége. Készülnünk kell a következő mérkőzésre.

NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–75 (19-21, 18-18, 24-13, 18-23)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, játékvezetők: Győrffy Pál Attila, Fodor Attila, Földesi Ádám.

Pécs: Kovács 14/9, Nikolics 7, Herger 2, Durmo 11, Manjgafic 13/6. Csere: Walker 19/6, Meleg 11, Kerpel-Fronius, Henry, Scherer 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Kecskemét: Sinik 15/6, Wittmann 5/3, Ivkovic 1, Lukovics 15/3, Karahodzsics 5. Csere: Kucsera 5/3, Bouges 12/3, Dramicsanin 17/9, Tóth B., Körmendi. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.