A Szarvas az NB II. H-csoportjának 3., míg a KNKSE a G-csoport 2. helyén zárta az alapszakaszt, így izgalmas találkozóra volt kilátás, ám sérülések miatt több hírös városi játékos is kidőlt a sorból. Az első félidő nagyon kiélezett és küzdelmes játékot hozott. A meccs első gólját Palotás révén a kecskemétiek szerezték, majd Vuletity és Jámbor-Herceg is betalált. A hazaiaknál Majoros parádézott, az első 21 percben csak ő tudta bevenni a KNKSE kapuját, ez idő alatt hatszor is. A vendégek támadójátéka sem volt tökéletes, leginkább a ki nem kényszerített hibáknak és a jó védekezéseknek köszönhetően nem született sok gól. Igaz, a félidő végén Majoros mellett két szarvasi társa, Závoda és Milyó is feliratkozott a gólszerzők közé, ám a szünetben a Kecskemét vezetett leginkább Kollár és Palotás találataival, 9-10.

Kikapott a KNKSE

Fotó: Bús Csaba

A második félidőben már nem Majoros vitte a hazai oldalon a prímet, ami a gólszerzést illeti, azonban Trnyik és Závoda találatai kevésnek bizonyultak, ugyanis remekül indított a KNKSE. Jámbor-Herceg sikeres hetese után Palotás és Czár is két-két gólt lőtt, majd a 42. percben Megyesi góljával már néggyel vezettek a hírös városiak, 12-16. Ekkor viszont megváltozott a játék képe, a kecskemétiek abból adódóan, hogy kevés hadrafogható játékosuk volt, elkezdtek fáradni. A következő 14 percben csupán egy gólt szerzett a KNKSE, míg a Szarvas a 42. és az 56. perc között nyolcszor is eredményes volt. A véghajrára így már a hazaiaknál volt az előny. A Szarvas a 49. minutumban szerzett először vezetést a találkozón, és onnantól kezdve már nem engedte ki a kezéből a meccset, melyet végül 22-19-re megnyert.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: - Csalódott vagyok! A védekezésünk elképesztő volt, hosszú idő után sikerült visszatérnünk a régi formánkhoz. Támadásban a rutinos játékosaim rengeteget hibáztak. A második félidőben a négygólos előnyünket sikerült percek alatt elveszítenünk. Egy ilyen rangadón nem fér bele ennyi technikai hiba. Dolgozunk tovább és reméljük legközelebb sikerül javítanunk.

Szarvasi NKK – Kecskeméti NKSE 22-19 (9-10)

Női kézilabda NB II, Dél-Kelet, felsőház

2024. március 23. szombat

Szarvas, Városi Sportcsarnok

Vezette: Kovács-Sebők, Vastag-Réti

A KNKSE gólszerzői: Palotás 6, Jámbor-Herceg 5 (2), Kollár 3, Czár 2, Árvai 1, Megyesi 1, Vuletity 1.

Kiállítások: 6 perc, ill. 12 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2.