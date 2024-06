Sebestyén István móricgáti származású, családjával jelenleg Kecskeméten él, de ezer szállal kötődik Jászszentlászlóhoz, ahová hamarosan visszaköltöznek. Fia, István 22 éves, lánya, Noémi pedig 18. Villamosmérnöki és pénzügyi-számviteli végzettségével több mint két évtizeden át a bankszektorban dolgozott.

Sebestyén István Jászszentlászló új polgármestere

Fotó: Vajda Piroska

Elmondta, a választás izgalmai még nem csitultak el benne teljesen, de már tud örülni a győzelemnek. Főként azért izgult, hogy ne hagyja cserben azt a csapatot, melynek tagjai felkérték erre a feladatra és bíztak benne – nyilatkozta hírportálunknak Sebestyén István, az újonnan megválasztott polgármester.

– Inkább gazdasági szakembernek tartom magam, mint politikusnak, ezért a jövőben is ebben a szemléletben szeretnék dolgozni a képviselő-testülettel együtt. Én a csapatmunkában hiszek, mindig is ennek szellemében dolgoztam – tette hozzá Sebestyén István.

– Nagy kihívás, de a legfontosabb célom, hogy függetlenítsem az önkormányzatot gazdaságilag az állami költségvetéstől. Tudom, hogy teljesen nem lehet önfenntartó egy önkormányzat, de lehet még erőteljesebb a vállalkozás-szemléletű gazdálkodás. Olyan beruházásokat szeretnék elindítani, amelyekből bevétele is származhat az önkormányzatnak. Ezt a pénzt elsősorban a helyi civil szervezetekre, a szociálisan rászorulók támogatására, rendezvényekre fordítanánk. Ugyanakkor továbbra is minden pályázati lehetőséggel élni fogunk, a sikeres pályázatok kivitelezését pedig a helyi vállalkozók bevonásával szeretnénk megvalósítani – mondta.

– Nagyon népszerű a zeneiskolai képzés a községben, ezért szeretnénk megfelelő helyszínt biztosítani számukra. Nincs a faluban olyan vendéglátóhely, ahol találkozni, beszélgetni, kávézni vagy akár ebédelni tudnának a helyiek. Ezt a hiányosságot is szeretnénk pótolni. Szeretnénk bővíteni a szórakozási lehetőségeket is. Terveink között szerepel, hogy havonta egy tematikus napot tartunk a helyi művelődési központban. Minden hónapban lesz egy zenés-táncos mulatság, diszkó és egy kulináris esemény is. Olyan rendezvények, amelyek még jobban összekovácsolják a helyi közösséget – sorolta terveit az új polgármester.