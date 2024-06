Mint arról már hírportálunk is beszámolt: május 7-én adták át az M44-es gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek közötti szakaszát – melyről lapunkban is beszámoltunk –, és máris újabb forgalomba helyezésekről számolnak be, ezúttal már a Kecskemét–Szentkirály szakasz építésén.

Kecskemét közelében megindult a forgalom az M44-es két új felüljáróján

Forrás: magyarepitok.hu

Az M44-es gyorsforgalmi út munkálatai 2016 óta folyamatosan zajlanak. Eddig Szentkirály és Békéscsaba között összesen 93 kilométer készült el a 2x2 sávos gyorsforgalmi útból, mely Békéscsabát köti be a gyorsforgalmi úthálózatba. Jelenleg kivitelezés alatt van a 32,2 kilométer hosszú Kecskemét–Szentkirály szakasz, melyen összesen 14 híd épül, ezek közül kettő – az épülő gyorsforgalmi út feletti – hidat június 11-én adták át a forgalomnak.

A tájékoztatás szerint az egyik a Nagykőrösről kivezető Csongrádi úton, mely egy 49 méter hosszú egynyílású felüljáróval keresztezi az M44-es gyorsforgalmi utat. A másik a 441-es számú főútnál, melyet az M44-es külön szintű csomóponttal keresztez. Itt a fel- és lehajtó ágak körforgalommal csatlakoznak a főúthoz, az M44-es felett pedig 50,16 méter hosszú egynyílású híd épült.

A felüljárók átadásával mód nyílik az új hidak melletti meglévő útszakaszok elbontására és az M44-es építésének folytatására. Az M44-es kivitelezésével párhuzamosan zajlik 441-es számú főút megerősítése is, ahol a külterületi szakaszokon a főpálya elkészült. Így a felüljáró átadásával akadálytalanná vált a haladás Nagykőrös és Katonatelep között.

A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Hódút Építő Kft. végzi, melynek nettó összértéke 135,9 milliárd forint.