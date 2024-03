Az országos döntőt szombaton a kiskunhalasi származású Tóth Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség alelnöke nyitotta meg. A sportvezető hangsúlyozta, hogy a 2023/2024-es tanévben ismét a teljes sportági palettával várták a nevezéseket a különböző versenyekre.

A Játékos Sportverseny Diákolimpia I.-II. korcsoport Országos Döntőjét szervezték meg Halason

Fotó: Pozsgai Ákos

A jövőbeni törekvéseik arra irányulnak, hogy eseményrendszerük még színesebb, tartalmasabb legyen, illetve még több sportolni vágyó diáknak tudják biztosítani a részvételi lehetőséget. Szeretné elérni, hogy a diáksportolók az iskoláikban az olimpikonokhoz hasonló figyelmet és erkölcsi elismerést kapnának, mert szerinte, amit a versenyeken résztvevő gyerekek tesznek, amire vállalkoznak, az a saját közösségükben társaik számára is példaértékű. Tóth Zoltán megköszönte az intézményvezetők, illetve a pedagógusok, sportvezetők munkáját.

A sportvezető említést tett arról is, hogy az elmúlt 10 év stratégiai és módszertani fejlesztéseit és tapasztalatait átfogó, komplex iskolai programot is útnak indítanak az egész országban több mint 300 iskola részvételével. Az Aktív Iskola program a testmozgás, a közösségépítés, illetve a tanulók bevonásának egy új szintjét célozza meg. A Magyar Diáksport Szövetség különböző mutatók alapján – melyekbe sok egyéb között a diákolimpián való indulás is beleszámít – követi majd nyomon az iskolákban az egészségnevelés és sport terén elvégzett munka minőségét. Az iskolák pedig pontokat gyűjthetnek, amelyeket a tanév végén a saját céljaikat leginkább szolgáló, helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő motivációs elemekre, például eszközökre válthatnak be.

A versenyző diákokat köszöntötte Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője és Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.