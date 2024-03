Az SC Hírös-Ép tavasszal még nem szerzett pontot, a Kunbaja pedig nem úgy kezdte a tavaszi idényt, ahogy az az őszi idény ismeretében várható lett volna. Ennek ellenére nagy kedvvel vetették bele magukat a küzdelembe a csapatok.

Fotó: Vincze Miklós

Kiegyenlített csata folyt a mérkőzés elején, mind a két térfelet bejátszották a csapatok, a Kunbajának voltak veszélyesebb próbálkozásai, helyzetet azonban ők sem alakítottak ki. A 24. percig. Akkor Susnjar cselezgetett befelé a bal oldalról, majd amikr középre ért, 20 méterről kellemetlen és erős lövést eresztett meg a jobb alsó sarok irányába. Nagy Gergely nagy bravúrral mentett ugyan, a labda azonban visszafelé pattant róla, és a szemfüles Sojic közelről higgadtan a kapuba helyezett, 0–1. Tíz percre rá Susnjar kapott labdát a bal oldalon, két védőt kicselezett, majd balról, 15 méterről, ballal a jobb felső sarokba lőtt, 0–2. A 39. percben Maczelka indította nagy keresztlabdával Nemesvárit, ő jobbról jó ütemben tálalt középre, Balog azonban fölé lőtt. Az első hazai helyzet tehát kimaradt, és az első negyvenöt percben többre nem is maradt idő.

A második játékrészben hamar eldöntötte a három pont sorsát a vendégcsapat. Sojivc ívelt be balról a kapu elé, Kokljevci tulajdonképpen senkitől sem zavartatva ugorhatott fel, és fejelt tíz méterről, okosan a hazai kapus fölött a hosszú sarokba, 0–3. Az 56. percben Sojic duplázhatott volna, addig-addig zavarta a hazai ötös előterében Nna nna Willy-t, amíg az elveszítette a labdát, Sojic hat méterről lőhetett, Nagy Gergely nagyot védett. A 70. percben Nemesvári tört be jobbról, csak a kapussal állt szemben, Glisic azonban lábbal menteni tudott. A 89. percben Ivanisevic tört be jobbról, nagy helyzetben azonban fölé durrantott. Az eredmény már nem változott, a nem csak nagy kedvvel küzdő, de jól is játszó Kunbaja megérdemelten vitte el Kecskemétről mind a három pontot.

Nagy Krisztián., az SC Hírös-Ép szakvezetője: – Nehéz ilyenkor bármit is mondani a hetedik olyan mérkőzés után, amelyen pontot nem szereztünk. Hiába próbálnék bármi okosat mondani, a lényeg az, hogy a focit gólra játsszák. Mezőnyben jól játszogatunk, - hol jobban, hol rosszabbul –, de ha ritkán kerülünk gólhelyzetbe, és azt a kevés ziccerünket sem használjuk ki, akkor nem tudunk meccset nyerni.

Jovetic Aleksandar, a Kunbaja csapatkapitánya: – Ma az első perctől kezdve érezhető volt, hogy megy a csapatnak a játék. Ezúttal a szerencse sem pártolt el mellőlünk, hiszen az első félidőben sikerült két gólt szereznünk. A második játékrészben is magabiztosan játszottunk, nálunk volt többet a labda, több helyzetet is alakítottunk ki, azokból még egyet értékesítettünk s megnyertük a mérkőzést. Továbbra is ezt a játékot kell játszani, amit ma nyújtottunk, és akkor szép lehet a tavaszunk.

SC Hírös-Ép Egyesület–Kunbajai SE 0–3 (0–2)

Kecskemét, vezette: Baranyai Dávid (Berger Tibor, Farkas László)

SC Hírös-Ép: Nagy G. – Szász, Palatinus (Kövecs 77.), Farkas, Balog (Pék 68.), Patvaros, Maczelka (Rákóczi 67.), Nemesvári, Szakter, Miskolczi (Győrfi 46.), Nna nna.

Kunbajai SE: Glisic – Kujundczi, Kokljevci, Ikotic (Arambasic 77.), Damjanovic (Ivanisevic 57.), Susnjar, Masalusic, Jovetic, Sojic, Todic (Vujkovic 57.), Plvasic (Hajrulovic 71.).

Gól: Sojic a 24., Susnjar a 34., Kokljevci az 51. percben.