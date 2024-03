Csáki Róbert nyolc éve viseli a Tisza-parti kisváros egyesületének a mezét. A jelenlegi aktív játékosok közül ő van legrégebb óta a klubnál. Ez a bajnokság azonban neki sem úgy sikerült, mint ahogyan a csapatnak sem. Ősszel a 11. fordulóban, hazai pályán, a Pécs ellen játszott a Tiszakécske, mikor megsérült. Utána műteni kellett, végigcsinálta a rehabilitációt és egyre jobb állapotban van.

Csáki Róbert (szemben) valósággal szuggerálja a társakat

Fotó: Szentirmay Tamás

– Hogy érzi magát, mikor kezdheti el az edzéseket?

– Egyre jobban, mert jó híreket kaptam. Már ezen a héten csatlakoztam a csapathoz, a bemelegítéseket, passzgyakorlatokat már végezhetem. Szerencsére jól halad a rehabilitációm, a szervezetem jól viselte a nehézségeket. Szeretnék még az utolsó, vagy az azt megelőző meccsen egy-két percet pályán tölteni. Természetesen csak akkor, ha az orvosi stáb, a gyógytornász megengedi, és a vezetőedző is úgy gondolja.

– És ahhoz hogyan viszonyul a szervezete, ahogyan jelenleg áll a csapat?

– Fájó szívvel látom, ami történt. Egyre mélyebben vagyunk, egyre messzebb van a cél, a bennmaradás, de bízom abban, hogy sikerül valahogy kimászni a gödörből. Ebből csak úgy lehet, ha összefog az egész csapat, az egész város. Nyolc éve vagyok itt, nekem Tiszakécske a második otthonom. Nagyon nehéz a jelenlegi helyzetet nézni, főleg úgy, hogy nem tudok semmit sem tenni ellene. Ha a pályán lennék, akkor mindent elkövetnék, a bennmaradás érdekében, de most tehetetlennek érzem magam.

– Van még hátra kilenc mérkőzés, ebből minél többet kellene megnyerni.

– Hatot-hetet mindenképpen. Azt mondtam a srácoknak a Budafok elleni mérkőzés előtt, hogy mindent meg kell tenni. Úgy kell felmenni a pályára, hogy most, vagy soha. Ez az utolsó szalmaszál, mert ha most nyerni tudnak, akkor az lendületet adhat. Pozitív impulzust kapnának, mert a sok kudarc után nehéz építkezni. Sajnos nem sikerült csak egy pontot szerezni. Ennek ellenére bízom abban, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken a szerencse is mellénk fog állni. Utána meccsről meccsre kell gondolkodni, és hajtani. Nincs más hátra, muszáj mérkőzéseket nyerni.

– Két évvel ezelőtt is hasonló helyzetben voltak, akkor nagyon jó tavaszt produkált a csapat.

– Igen, akkor is nehéz helyzetből indultunk. A 13. fordulóig csak két pontot tudtunk szerezni. Utána összeállt a csapat, mindenkinek megvolt a maga szerepe. Kilenc meccsből hetet nyertünk, kettőn pedig döntetlent játszottunk, és a tizenharmadik helyen zártuk a bajnokságot, így sikerült bennmaradnunk. Nekem nagyon fontos az, hogy a Tiszakécske bennmaradjon. Szeretnék még az NB II.-es csapatában játszani. Motivált is vagyok, főleg úgy, hogy jól épülök fel. Próbálok minél hamarabb visszatérni. Nem a harmad-, hanem a másodosztályban szeretném ezt megmutatni. Bízom nagyon a csapatban, reménykedem, és a legjobbat várom, mondta Csáki Róbert.

A Tiszakécskei LC ezen a hétvégén nem lép pályára, miután a válogatottmérkőzés miatt kiadott szünetben nem rendeznek fordulót az NB II.-ben. A következő mérkőzését március 31-én vívja a Kécske, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként.

Az NB II. állása

Nyíregyháza 25167251–21552

ETO FC Győr 25153743–27483

Vasas FC 25139353–23484

Szeged-Cs. G. A. 251112226–15455

Kozármisleny 25126742–29426

Gyirmót FC Győr 25811632–29357

Soroksár SC 2597927–30348

FC Csákvár 25961028–32339

Bp. Honvéd 2589829–283310

Kazincbarcika 2589826–293311

Szombathely 2589834–383312

FC Ajka 25941222–253113

BVSC Zugló 25861121–303014

Budafoki MTE 25761227–362715

Pécsi MFC 25691012–242716

BFC Siófok 25661326–422417

Tiszakécske 253101222–331918

Mosonmagyaróvár 25251819–4911