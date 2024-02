– Nem sok változás történt a keretben, mindössze egy játékosunk ment el. Molnár Benjamin visszaigazolt egy szerb csapathoz. Helyette érkezett Nenad Vukoicic, aki utoljára svéd másodosztályú csapatban játszott, de hazaköltözött Szabadkára. Így fél évre leigazolt hozzánk, ameddig nem tud más csapatnál elhelyezkedni. Mondhatjuk úgy is, hogy megunta a profi labdarúgást, pedig még csak 26 éves. Ő szinte minden poszton tud játszani, mert az edzőmérkőzéseken játszott belső védőt, középső középpályást, de csatárként is bemutatkozott. Látszik rajta, hogy képzett játékos. Rajta kívül érkezik még hozzánk egy fiatal, húszéves szerb játékos, Luka Abrabasic, de az ő engedélyét még a szerb szövetség nem adta ki. Rá csatárposzton lehet majd számítani. A jelenlegi edzőnk szerb U19-es csapatában nevelkedett, mondta Varga Zoltán technikai vezető.

Kivonulnak a csapatok a Kécske és a Kunbaja őszi mérkőzésén

Fotó: Szentirmay Tamás

A felkészülést január 12-én kezdtük, heti négy edzéssel. Volt, amikor Szabadkán, míg máskor Kunbaján. Edzőmérkőzéseket minden hétvégén játszottunk, szerb csapatokkal, egyet pedig a Bácsalmással. Az volt a legelső, amelyen 0–0-s eredmény született. A többi mérkőzésen győztünk, pedig volt egy NB III.-as csapat is közte, a többi megyei első osztályú volt. A téli szünet nem volt teljesen mozgásmentes, mert az edző azt szerette volna, ha ez idő alatt is dolgoznak egy kicsit a játékosok. Minden héten egy súlyzós és egy tornatermi edzés szerepelt számukra.

Varga Zoltán elmondta még, hogy szeretnék ott folytatni a bajnokságot, ahol az ősszel abbahagyták. Az edzőmérkőzéseken jó benyomást keltettek a fiúk, a játékukat rá tudták erőltetni mindegyik ellenfelükre. A bajnokság végeredményét másképpen ítélik meg a labdarúgók, és másképpen a vezetőség. A fiúk szeretnék megnyerni a bajnokságot, mert éhesek a sikerre, míg a vezetőség a negyedik, ötödik hellyel is elégedett lenne, és a dobogónak pedig nagyon örülnének. Azt tudják, hogy mindenki erősített, mindenki jobbra törekszik, de nem szeretnének a földről elrugaszkodni.

– Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Aki egy mérkőzést elveszít, az nagyon hátra tud esni. Aki nyer, az pedig nagyon előre tud menni. Ez így nagyon jó, mert nem az van, hogy van négy jó csapat, akik egymással viaskodnak a dobogós helyezésekért, míg a többi csapatnak nyolc, kilenc gólt rúgnak. A tavaszi első mérkőzésünket a Tiszakécske II.-vel játsszuk.

Az ősszel idegenben 3–0 arányban győztünk, de én már akkor mondtam, hogy a Tiszakécske nagyon jó csapat. Olyan lélektani pillanatokban kapták a gólokat, ami egy profi csapatot is ledöntene.

A negyedik percben lőttünk egy bődületes kapáslövés gólt. Ezt követően teljesen partiban voltak velünk. Nekik is voltak helyzeteik, nekünk is, mezőnyben is egyformák voltunk. A második játékrész elején ismét egy bombagólt rúgtunk, majd két perccel később egy fejes góllal növeltük az előnyünket. Ha szünet után négy perc alatt két gólt kap egy csapat, az bármelyik profi csapatot is megfogja. Jó csapat a Tiszakécske, nem lehet őket leírni. Akkor nem jött ki nekik a lépés, de utána csak felzárkóztak. Természetesen most is győzelemre törekszünk, de nem lesz egyszerű, tette hozzá Varga Zoltán.

– A többi csapathoz hasonlóan mi is január 12-én kezdtük a felkészülést, heti három, négy edzéssel

– nyilatkozta Bagi Gábor technikai vezető. – Nekünk ezúttal is az a legnagyobb erősítésünk, hogy együtt maradt a csapat. Ugyanaz a keretünk, mint volt. Minden valószínűség szerint nem nagyon lesz lejátszó az NB II.-es csapatból, mint ahogyan az ősszel se nagyon volt. A Lovas testvéreket már nem tartom lejátszónak, mert ők stabilan nálunk szerepelnek. Számukra annyi a változás, hogy az egyik mérkőzésen kitaláltam, hogy Andor menjen vissza jobb oldali védőnek, Zsombor pedig legyen csatár, ami bejött. Szabó László és Oláh Máté is nálunk marad. Klemenc Márk az NB II.-es csapattal végigcsinálta az alapozást, de mivel felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton végzi, ezért neki az nagyon fontos. Ő is nálunk fog játszani, mint ahogyan játszott is. Azzal csak nyertünk, hogy az NB II.-es csapatnál alapozott. Az pedig, hogy Káli Tibi annyi gólt lőtt fél szezon alatt, mint majdnem az elmúlt évi bajnokságban, az annak köszönhető, hogy a fiatal játékosok nagy terhet vesznek le róla, mert rájuk is figyelnek az ellenfeleink. Így Tibi a lehetőségekkel élni tud. Ha pedig rá figyelnek jobban, akkor a fiatalok rúgják a gólokat.

Rosszkor jött, hogy decemberben befejeződött a bajnokság, mert akkorra érett össze az a játék, amit próbáltunk már hamarabb is játszani. Ekkorra lett meg mindenkinek a helye és ekkorra látszódott az, hogy kinek mit kell beletenni és mit kell játszani. Nagyon jó az edzések látogatottsága, minimum tizenhatan vagyunk. Játszottunk előkészületi mérkőzést az NB III.-as Martfűvel, a KTE U19-cel, és a Cegléd II.-vel.

Bagi Gábor hangsúlyozta, hogy az elvárás nem változott a csapattal szemben.

Ha azt a játékot tudják produkálni, mint az utolsó hat fordulóban, hogy öt győzelem és egy döntetlen, mellette gólerős támadójáték, akkor elégedett lesz, és ezen természetesen nem akarnak változtatni. Amennyiben ezt sikerül megvalósítaniuk, akkor bármi megtörténhet a bajnokság végén. Helyezést nem mondott, de ha a játék jól megy, és minden egyes játékos mindent megtesz a jó szereplés érdekében, akkor elégedett lesz. Hiába van NB II.-es csapata a városnak, ők igazi vármegyei első osztályú gárdának számítanak. Az eredményeiket pedig saját maguknak köszönhetik, nem pedig annak, hogy az NB II.-es csapattól leadnak játékosokat.

– Az elmúlt időszak legszorosabb bajnoksága a mostani. Nem lehet azt mondani, hogy egy-egy mérkőzést százszázalékos biztonsággal meg lehet nyerni. De azt sem lehet mondani, hogy úgy menjünk fel a pályára, hogy úgyis ki fogunk kapni. Lehet, hogy az utolsó helyezett is meg tudja verni a tabella első felében lévőket. Nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság. Lesz tizennégy mérkőzés, és a végén meglátjuk, hogy ebből mi fog következni. Bárki kerülhet egy rosszabb szériába. Elég csak két elvesztett mérkőzés, és öt-nyolc hellyel hátrébb találhatja magát egy-egy csapat. Ezt a bajnokságot az fogja nyerni, aki a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtja otthon és idegenben egyaránt, mert ennek a bajnokságnak a megnyeréséhez nagyon kellenek az idegenben elért pontok is. A Kunbaja ellen jó mérkőzést várok, mert az első tavaszi találkozók mindig lutrik, mert egyik csapat sem tudja azt, hogy a másik, hogy áll. Remélem, a mérkőzés után nyílt marad a vármegyei első osztályú bajnokság – tette hozzá Bagi Gábor.