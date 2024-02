A Bácsvíz KVSC uszonyosúszó szakosztálya öt versenyzővel képviseltette magát a világ elitjében. A kecskeméti sportolók három arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szereztek. A CMAS Világkupa sorozat ettől az évtől bekerült az IWGA Világjátékok kvalifikációs versenyei közé, ezért kiemelt figyelmet fordít rá minden ország, ami a verseny színvonalán is látszott.

Szili Ágnes és Blaszák Lilla az első világkupán szerzett érmeikkel

Fotó: Szabó László

A Bácsvíz KVSC színeiben Blaszák Lilla volt a legeredményesebb, aki két bronzérem mellett egyszer a dobogó tetjére is felállhatott. Mayer Dávid két aranyéremmel, mellette Szász Máté egy harmadik, Szili Ágnes egy második hellyel zárt.

– Tudtam, hogy erősek a versenyzőink, az első hazai versenyen már lehetett látni, hogy jó az út, amin járunk. Ugyanakkor arra a pluszra nem számítottam, amit a Világkupa kihozott belőlük. Blaszák Lilla megszerezte élete első egyéni világkupa győzelmét egy érett, taktikus versenyzéssel. Csupán pár tizedmásodperccel maradt el 400 méteres felszíni úszásban az áhított országos csúcstól. Szili Ágnes idén lépett fel a felnőtt korosztályba, 400 méteres felszíni úszásban jó versenyzéssel az utolsó méterekben úszta fel magát a dobogó második fokára, bizonyítva, hogy vele is számolniuk kell az ellenfeleknek. Mayer Dávid, junior korosztályos versenyzőnk, az uszonyos gyors sprintszámokban egyértelműen uralta a mezőnyt. A rajt pillanatától kezdve vezetett és magabiztos fölénnyel ért célba mind 50-, mind 100 méteren. Wórum Regőt betegség hátráltatta, így elmaradt egyéni legjobb időeredményeitől. Szász Máté Pál jól mozogva, szép hajrával bronzérmes lett 400 méter uszonyos gyorsúszásban a junior fiú versenyzők között. Egy-két kisebb hiba kijavításán kell még dolgoznunk és akkor fényesebb is lehet az az érem. Összességében hatalmas eredmény számomra, hogy az öt versenyzőnk összesen három arany-, egy ezüst- és három bronzérmet szerzett. Teljes erőbedobással készülünk a következő világkupa fordulóra, ami Lignanoban lesz márciusban. Addig is, hétvégén Dunaújvárosba látogatunk a II. Hibridlevél Kupára, ahol már népesebb csapattal állunk rajthoz – Tette hozzá a Bácsvíz KVSC edzője, aki mellett Jaksa Milán, Juhos Gergely és Varga Zsolt is felkészítő volt.