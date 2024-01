Az egyszerű ember azt gondolná, hogy az előző nap leesett hó eltántorította a sportolókat attól, hogy elinduljanak a versenyen. Ez azonban nagy tévedés. Alig várták már, hogy bringára pattanjanak és megmutassák tudásukat, az időjárási viszonyok ellenére, a Parkerdő Cross Terepkerékpár versenyen. Az indulók ruhája és kerékpárja, a célba érkezés után nagy mosásra szorult.

– Ezen a versenyen bárki elindulhatott. Úgy próbáltuk belőni a kategóriákat, hogy minden korosztálynak megfelelő legyen

– mondta Simon Szabolcs főszervező.

– Az első kategória a gyermekeké volt, kilenc éves korig. Ők egy rövidített, másfél kilométeres pályán mentek két kört. Ott természetesen kevesebb akadály volt, és csak kísérővel mehettek végig, mivel a reggeli fagy, és az előző nap leesett hó csúszóssá tette a pályát. A junior I-es kategóriások már a 3,1 kilométeres pályán tették meg a köröket. Itt már több nehézég is volt, természetes és mesterséges akadály is nehezítette a haladást. A negyven centiméteres akadályok egyes versenyzőknek átugorható volt, de a legtöbben inkább leszálltak a kerékpárról és átemelték rajta. Voltak természetes farönk, rézsűk, homok, emelkedő, gödrös részek és visszafordító S kanyarok. A pályát nehezítette, hogy a hó kezdett olvadni és sár lett belőle. A junior II-es kategóriában 16-19 éves korosztályú versenyzők indulhattak, akik együtt versenyeztek a hobbi kategóriásokkal. Ez utóbbiba gyakorlatilag olyan felnőttek nevezhettek, akik nem az öt, hanem a három körös kategóriában akartak indulni. A semi-pro (fél profi) kategóriában összegyűjtöttük a cyclocross versenyeken használt kategóriákat, mivel még most az első alkalommal nem tudtunk chipes időmérést megvalósítani. Simon Szabolcs elmondta még, hogy nem volt kikötve az, hogy milyen kerékpárral indulhatnak, és milyen kormányt alkalmazhatnak a versenyzők. Olyan pályát alakítottak ki, ahol akár két mountain bike kerékpár is el tudott menni egymás mellett. A későbbiekben szeretnék jobban szétszedni a kategóriákat, ahol már lesznek megkötések.

A versenyre 69 előnevezés érkezett, amihez a helyszínen csatlakozott még hat induló. Amikor eldöntötték, hogy megvalósítják az első Parkerdő Cross terepkerákpár versenyt, az volt a céljuk, hogy regionális versenyt rendeznek, ahova a környékbeli kerékpár sportot kedvelőknek biztosítanak sportolási lehetőséget. De érdeklődők és jelentkezők nem csak a vármegyéből, de a fővárosból, Kazincbarcikáról és Szekszárdról is jöttek. Sőt olyanok is, akik rendszeres résztvevői a cyclocross országos kupa futamoknak. Két országos bajnok is rajthoz állt. Farkas Janka, aki a január második hétvégéjén megrendezett elit női országos versenyt megnyerte. Hajagos István pedig már négyszeres master IV kategóriás magyar bajnok. Mind a ketten a kecskeméti Hírös ESC sportolói. Tudomásunk szerint, a nehézségek ellenére, minden induló célba érkezett, senki sem adta fel a versenyt.

A verseny után minden előnevező kapott befutó érmet, a kategóriák első három helyezettjei pedig díjazásban részesültek. Minden célba érkező gyerek befutóérmet és kis ajándékot vehetett át.