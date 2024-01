Az utolsó előtti nap sem lesz könnyű 480 versenykilométert kell megtenni, miközben lesznek veszélyesebb, „defekteket okozó” szakaszai is az Alula ás Yanbu közötti távnak.

Kovács Miklós videóüzenetében elmondta, hogy szervizcsapat is sokat tett a sikeres folytatásért és megtalálták azt a hajszálrepedést a szívócsonkon, ami miatt az előző nap végén lelassultak. Hajnalra a hibát elhárították és a Scania Hyena egyes részeken 140 kilométerrel is repeszthetett. Mint a pilóta hangsúlyozta: továbbra is óvatosabban haladnak, hogy teljesülhessen a vágyuk, hogy január 19-én, bármilyen helyezést elérve, felállhassanak a dobogóra Yanbuban.