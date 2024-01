Karakas Ferenc, aki szívén viseli nem csak a Kecskeméti LC felnőtt­ csapatának és az utánpótlás csapatainak a sorsát, versenyeztetését, szakvezetőként, in­tézőként, szervezőként a Kecskeméti Veteránok csapatánál is kulcsszerepet tölt be. Karakas Ferenc egyik szeme sír, a másik nevet, amikor visszatekint a veteránok kö­zel múltjára.

– 2022 őszén sajnos megtorpant a jól működő veterán labdarúgók versenyeztetése – tekintett vissza. – Hogy mi miatt, azt a mai napig nem jelezte az MLSZ illetékes vezetése és Őze Tibor programfelelős sem. 2022 ősze és 2023 tavasza során a jóhiszemű vármegyei szövetség vezetőinek köszönhető, hogy tudtunk rendezni egy tornát. Ebben kimerült a versenyeztetés, de öröm, hogy Bács-Kiskun, Békés és Csongrád vármegye igazgatói összefogtak, és biztosították a folytatáshoz szükséges feltételeket. Így 2023 őszén már öt csapat részvételével egy igen színvonalas regionális bajnokság zajlott a Békéscsaba, a Szegedi VSE, a Szegedi Veteránok, a Dévaványa Veteránok és a Kecskeméti Veteránok csapataival.

Három fordulón keresztül, színvonalas bajnokság alakult az új szervezésből.

Csapatunk minden tornán a 2. helyen végzett, kiegyensúlyozott játékkal. Meg kell jegyezni, hogy az idő gyorsan halad. A játékosaink évről évre öregszenek, aminek a játék során különböző jelei mutatkoztak-mutatkoznak. Egyedül az akarat, a szív változatlan. A mindenkori győzni akarás viszi előre a játékosokat. A lényeg a rendszeres találkozás, lábtenisz, foci, kártya, közös étkezések és persze születés- és névnapok.

Karakas Ferenc néhány játékost is kiemelt – Sági István, Bertus Lajos, Tobravecz József, Markó István, Ábel László, Tápai Tibor, S. Juhász Attila –, akik a pályán vállaltak az átlagnál is többet. – A játékon kívül nagyban hozzájárult a klubélethez Mányoki János, Kiss Sándor, Szabó Tibor, Pópity István, Kurucz Béla és Szabóné Katika. Van egy igen szomorú része is ennek a történetnek, mégpedig az, hogy a betegségek egy-egy játékostársunkat elszólítottak közülünk, az elmúlt évben Beregi József, Morvai László, dr. Gyiffkó Árpád, Józsa László, Horváth Ferenc, Szabó Zoltán és Nagy Endre hunyt el.