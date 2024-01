Debrecenben, január 15 és 21. között immár 68. alkalommal rendezték meg a rangos és nagy presztízzsel rendelkező ökölvívő versenyt, a Bocskai István ökölvívó nemzetközi emlékversenyt. Gálos Roland, az 2020-as olimpikon bajai ökölvívó 57 kilogrammban, az olimpiai súlycsoportjában versenyzett és bronzérmet szerzett. Korábban már háromszor is bizonyította ezen a viadalon a rátermettségét, három alkalommal is az aranyéremig menetelt, az idén a harmadik helyet sikerült megszereznie.

– A viadalon egy svájci sráccal szemben kellett volna kezdenem, de ő a mérlegelést követően visszalépett – tekintett vissza a viadalra Gálos Roland. – A következő ellenfelem a kazah-ukrán párosból került ki. Azt a meccset a kazah versenyző, Aszilszan Szerikbaj nyerte, úgyhogy vele kerültem össze. Ő a legutóbbi, Kazahsztánban rendezett bajnokságon – ami a versenyértékét tekintve felér egy kisebb világbajnoksággal – bronzérmet szerzett. Náluk, Kazahsztában pokolian kemény a nagy hagyományokkal bíró bajnokság. Én sajnos az ellene esedékes meccsen nem voltam túl jó passzban, jobban is mehetett volna a bunyó, és sajnos nem úgy jött ki egyik lépés sem, ahogy én azt előzetesen elterveztem, így pontozással kikaptam. A döntőben így aztán ő mérkőzhetett meg a másik magyar versenyzővel, Veres Rolanddal, és őt is pontozással verte, így ő nyerte meg a kategóriát. Annyiban vigasztalódhatom tehát, hogy végül is a végső győztestől kaptam ki. No meg azzal is, hogy azért egy Bocskain szerzett bronzérem is nagyon szépen csillog.

A bajai ökölvívó 2023-ban sikeres évet zárt. Tavasszal Hollandiában egy nemzetközi versenyen az ötödik helyen végzett, nyáron pedig profi mérkőzésen sikerült az első K.O.-s meccsét megnyernie. Azt követően Észak-Makedóniában, egy amatőr mérkőzésen egy angol versenyzővel került össze, aki a világranglista 21. helyén állt, ott is bronzéremmel zárta a versenyt. Ezt követően egy profi mérkőzésen újra sikerült K.O.-val nyernie. A felnőtt magyar bajonkságon ugyanakkor betegség miatt nem tudott elindulni. Gálos Roland abban reménykedik, hogy a 2024-es éve még az előzőnél is sokkal eredményesebb lesz, és főként abban is, hogy sikerül kvalifikálnia magát a Párizsi Olimpiára.