Már a 6. percben megszerezte a vezetést a Kecskemét, miután Zoltán Rafael tört be a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, majd pontos passzát Györgye Márk vágta be a kapuba öt méterről (0–1). Zoltán egyelőre remekel, hiszen a Paksról érkező játékos első meccsén duplázott, most gólpasszt adott. Alig két percet kellett várni a válaszra, egy szögletnél a 218 NB I-es mérkőzéssel rendelkező, Remili Mohamed rázta le védőjét, majd jó öt méterről bólintott a hálóba, korán kialakítva ezzel az 1-1-es végeredményt.

– Nagyon hasznos mérkőzést játszottunk a Kelennel, mely saját csoportja 7. helyén áll, így igen jó játékerőt képvisel. Az első félidőben ellenfelünk dominált, de a gólok és a helyzetek száma kiegyenlített volt. Fordulás után magasabb százalékban birtokoltuk a labdát, több helyzetet dolgoztunk ki. Jól álltunk bele a meccsbe, de az elején több agresszivitást vártam volna. Kemény hetünk lesz, mert szerdán a III. Kerülettel Budapesten, a Tiszaföldvárral pedig itthon találkozunk, majd szombaton Dunaújvárosba utazunk – értékelt a lefújás után Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.

A kecskeméti fiatalok három felkészülési mérkőzéssel folytatják az edzések mellett a munkát a hét folyamán, hiszen bőven van még idejük dolgozni a bajnoki rajtig. A KTE II. március 3-án a BKV Előre elleni hazai találkozóval kezdi meg szereplését az NB III. dél-keleti csoportjában tavasszal.

Kecskeméti TE II. – Kelen SC 1-1 (1-1)

Felkészülési mérkőzés

KTE: Cseh (Telek 46.) - Czenky, Molnár (Kuchta 46.), Szalai Sz., Jászai-Deák, Ruzsa (Kovács P. 60.), Györgye, Bodor, Knolmár (Balis 60.), Tóth B., Zoltán (Kárpáti 70.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Gól: Györgye (6.). ill. Remili (8.)