A kecskemétiek a kupában és a bajnokságban is kevéssel csúsztak le az éremről, ami még mindig fáj egy kicsit a klub elnökének, ugyanakkor nagyon elégedett azzal, hogy egyre több saját nevelésű fiatalt építenek be. Nem titok, ebben az idényben is bizakodnak egy medál begyűjtésében, a kupában sok múlik a sorsoláson, míg a bajnokságban nagyon kiegyenlítettek a viszonyok.

A klub életében fontos dolog volt, hogy elkészült a Dunszt Ferenc Tornacsarnok, ahol az összes csapata otthonra lelt az egyesületnek.

