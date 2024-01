A Kecskeméti RC szerdán sikerrel vette a Magyar Kupa negyeddöntő első felvonását, amikor a Szegedet győzte le 3–1-re hazai pályán. A klub nagy lépést tett egy újabb négyes döntő felé a sorozatban, amihez jövő szerdán már „csak” az idegenbeli meccset kell sikerrel abszolválni. Nem lesz könnyű dolga a kecskemétieknek továbbjutás esetén, hiszen a Kaposvár vagy a MÁV Előre vár majd rájuk az elődöntőben, a papírforma mindkét esetben az ellenfél mellette szól.

– Egy szettet kicsit könnyelműen vettünk, ezt meg is büntette az ellenfelünk. Ennek ellenére szépen játszottak a srácok és örülök, hogy a két győzelemig tartó párharc első meccsét meg tudtuk nyerni – tekintett vissza röviden Deák Márk, a KRC trénere a kupameccsre.

A bajnokságban az 5. helyről folytatja a küzdelmeket a KRC, ami az őszi teljesítmény alapján reális a tréner szerint. Céljuk az első nyolcba kerülés volt, ami jelen állás szerint nem forog veszélyben, innentől azon dolgoznak, hogy minél jobb pozícióból érkezzenek meg az alapszakasz végén a rájátszásba is. A nyolc közé kerülés volt az alapcél, ha ez nem sikerülne, akkor lennénk csalódottak, de erre kevés az esély. Kicsit feljebb is tettük most már a lécet, minél előrébb szeretnénk végezni, mert nem mindegy, hogy milyen ellenféllel kezdünk a rájátszásban. Jó lenne ott az első kört sikerrel venni, hiszen akkor ott is éremért játszhatnánk már, nem az ötödik helyért. Ennél konkrétabb célokat nem tűztünk ki egyelőre – mondta Deák Márk a tervek és a szereplés kapcsán.

– Féltávnál nagyon pozitívan értékelhetek, meg is dicsértem a srácokat. Nincs légiósunk, így elégedett vagyok azzal, hogy az ötödik helyen tudtunk fordulni. Le a kalappal a fiatalok előtt, csak azt kérhettem tőlük, hogy ezt a lendületet próbáljuk meg végig vinni – mondta Deák Márk az őszi szereplés kapcsán.

A Kecskeméti RC a MAFC vendégeként lép pályára szombaton, egy olyan rivális otthonában, mely taktikai változtatások után igen veszélyes lehet mindenkire. A két együttes legutóbbi összecsapását a KRC 3–0-ra megnyerte, de nem számítanak könnyű meccsre a hírös városiak.

– Megnéztem videón a MAFC-ot, a srácok is jól ismerik az ellenfelet. Két légiósuk van, akiket jelenleg új pozícióban szerepeltetnek, ennek hatására szépen el is kezdték termelni a pontokat. Döntő lehet, hogy kettőjük közül legalább egyet semlegesíteni tudjunk. Amennyiben ez sikerül, akkor nyerhetünk, ahogy itthon is legutóbb – zárta gondolatait Deák.

A MAFC-BME–Kecskeméti RC mérkőzést szombaton 15 órakor rendezik a Pénzügyőr Sportcsarnokban.