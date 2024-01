Kedden a Magyar Labdarúgó-szövetségben kisorsolták a férfi futsal Magyar Kupa harmadik körének a párosítását. Ebben a körben már csak egy Bács-Kiskun vármegyei alakulat, a ScoreGoal Kecskemét Futsal érdekelt. A kupaküzdelem harmadik körében még érvényesült a területi elv szerinti elosztás, így nyolc-nyolc csapatot osztottak be a sorsolás előtt keletre illetve nyugatra. Az élvonalbeli csapatok ugyanakkor ezúttal már nem voltak kiemeltek, azaz egymással is összekerülhettek Három olyan párosítás van, ahol két NB I.-es csapat találkozik egymással. A kecskemétiek is első osztályú riválist kaptak, a harmadik körben, amelyben továbbra is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, a ScoreGoal Kecskemét Futsal az előző körben az NNC Frogs csapatát kiverő Debreceni EAC vendége lesz. A kupa harmadik fordulójára két napot jelölt ki a szövetség, február 16-át és február 19-ét.

A párosítás:

RUBEOLA FC–MAG-LOG MAGLÓDI TC

DEAC–SCOREGOAL KECSKEMÉT FUTSAL

NYÍRBÁTORI SC–MVFC BERETTYÓÚJFALU

TISZAFÖLDVÁRI SE–Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA

MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA–HALADÁS VSE

DUNAÚJVÁROS FUTSAL–1.FC VESZPRÉM

TOLNA-MÖZS FSE–PTE-PEAC

TFSE-11TEAMSPORTS–ÚJPEST FC-220 VOLT