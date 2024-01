A két együttes első alapszakasz mérkőzésén a zalaiak nyertek (94-80), így a visszavágás vágya is fűti a kecskeméti férfi kosárlabdázókat. A ZTE jelenleg 8 sikerrel és 7 vereséggel a harmadik a tabellán, míg a Kecskemét 5 sikert és 10 vereséget számol eddig az alapszakaszban.

– A Zalaegerszeg ellen is ugyanúgy készülünk, elemeztük a játékukat – nyilatkozta Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója a mérkőzés kapcsán. – Úgy gondolom, hogy erre a meccsre is igaz lesz, hogy nüanszok fognak dönteni. A dobóformán sok fog múlni, ez a zsinórban három megnyert meccsen be is igazolódott, és a DEAC ellen is, ha picivel pontosabbak vagyunk, akkor nyerhettünk volna. Dr. Csont nem volt boldog, hogy kikaptunk. Meg kell tanulni nyerni azokat a csatákat is, amikor nem úgy dobunk, mint azt várnánk magunktól. Szurkolóink támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy újra győzni tudjunk. Legutóbb is fantasztikus atmoszférát varázsoltak a csarnokban. Bízom benne, hogy most is sokan itt lesznek pénteken a ZTE ellen, kitartanak mellettünk.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.