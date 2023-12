Rádi Zsolt, a KTE LA U11 edzője: – Augusztusban vettük át a csapatot és kezdtük el a felkészülést Kriss Zoltán kollégámmal. Az első pár hét az ismerkedésről és az összeszokásról szólt, több edzőmeccset is játszottunk és két tornán az első helyen végeztünk. Három bajnokságban vagyunk érdekeltek. A Dunamenti Ligát az utolsó fordulóig vezettünk, mellette kiemelt Bozsik tornák és körzeti Bozsik fesztiválok zajlanak. Ügyes csapatokkal mérkőztünk, hajtós, küzdelmes meccseket is vívtunk. Adott volt a versenyzési lehetőség és a sok játékperc mindenkinek, ami nagyban segíti a gyerekek fejlődését. Nagy technikai tudással felvértezett csapattal dolgozunk. A legfőbb célunk, hogy ez az egyéni technika még tökéletesebb legyen, de már kezdjenek el csapatban gondolkodni és a legjobb döntést hozzák meg a különböző játékhelyzetekben. Öröm látni, hogy az edzésen gyakoroltak visszaköszönnek éles helyzetben is. Edzéseken, mérkőzéseken motiváltan, jó hozzáállással dolgoznak a srácok. Az elején a fegyelemmel volt egy kis probléma, de mára ebben is sokat fejlődtünk.

Fűkő Péter, a KTE LA U10 edzője: – Kiemelt és hazai rendezésű Bozsik tornákon, valamint a Dunamenti Ligában tudtunk megfelelő mennyiségű játékpercet gyűjteni. Az üres hétvégéken minitornákon, vagy edzőmérkőzéseken vettünk részt. Ezen felül egy nemzetközi tornát is maga mögött tudhat a csapat, melyet Lengyelországban rendeztek. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg azonos, vagy jobb képességű csapatokkal találkozzunk. Az őszi meccsnapokon maximálisan megkaptuk a fejlődés szempontjából fontos, intenzív és kiemelt meccseket. Sokat tanultunk, sokat fejlődtünk, de természetesen sok területen kell még előre lépnünk. A csapat létszáma magas, sok játékosban látunk arra lehetőséget, hogy kiemelt csapatokban futballozzon, ehhez megpróbáljuk továbbra is a legmegfelelőbb edzésmódszereket biztosítani. Egyénileg több kiemelkedő személyiség is van a csapatban, de mint írtam, ez csak az út kezdete, szeretnénk minél több tehetséget a sorainkban tudni és kinevelni. Gratulálok mindenkinek az őszi meccsekhez, edzésekhez. Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Pelikán István, a KTE LA U9 edzője: – Szép őszt tudhat maga mögött a korosztály, mert rengeteg játékperc segítette a gyerekek fejlődését. Hazai és nemzetközi edzőmérkőzések, hazai és nemzetközi tornák, kiemelt Bozsik torna, Bozsik-program és nagyszerűen szerepeltek a Dunamenti Ligában is. Az új játékosok beillesztése az egyik szempont volt, hogy a csoport együtt tudjon haladni a képzési terv mentén. Ez még folyamatban van, mert fejlődnek és lépnek előre a játékosok. Az egyéni technikai fejlesztés kiemelt szempont volt, itt minden elemben szintet léptek a gyerekek. Játéktudásban, egyéni taktikában és ennek alkalmazásában is szintet tudtunk lépni. Sok lehetőség volt a tanultakat játék során alkalmazni, ami sokat segített.

Pászti Botond, a KTE LA U8 edzője: – Nyáron kezdtük az edzéseket a gyerekekkel, akik nagy lelkesedéssel és tanulási vággyal érkeztek hozzánk. Az U7-ben még a 3 a 3 elleni játékokon volt a hangsúly, ezt fokozatosan magunk mögött hagyva álltunk át a 4+1-es játékrendszerre. Kovács Zsolt kollégámmal az így használt felállási forma elsajátítását, valamint a klub és számunkra is fontos alapelvek megtanulását tűztük ki célként a gyerekeknél. Kiemelt figyelmet fordítottunk a bátor és kezdeményező egyéni és csapatjáték kialakítására. Az őszi szezon során Bozsik-programokon, több meghívásos tornán és a Dunamenti Ligán szerepeltünk. Utóbbin úgy gondolom, hogy kiemelkedő eredményt értünk el, a 15 csapatos mezőnyben a legjobb négy közé kerültünk. Több fronton is szép győzelmeket arattunk, voltak olyan tornák, amelyekről dobogósként térhettünk haza. Az eredményeknél is fontosabb, ahogy a gyerekek az edzéseken tanultakat igyekeztek a mérkőzések során is megmutatni. Szorgalmuknak és kitartásuknak köszönhetően mind egyénileg, mind csapatként előre tudtunk lépni. Úgy gondolom, többen is kiemelkedően szerepeltek az őszi szezon során.

Kovács Tamás, a KTE LA U7 edzője: – Az előző szezon keretéből négy játékos maradt nálunk, őket egészítették ki az óvodás korcsoportból érkezett gyerekek, így kezdtük el augusztus elején a képzést. Szeptember elején már tornán vettünk részt, majd elindultak a Bozsik-program mérkőzései, melyek kéthetente kerültek megrendezésre. A tornákon minden játékosunk lehetőséget kapott, így ez jó lehetőség volt az edzéseken tanultak gyakorlására. A Dunamenti Ligában az öt forduló alatt 26 mérkőzést játszottunk. Itt is nagyon sok tapasztalatot szereztünk, fejlődtünk, folyamatosan formálódtunk. A legfontosabb célkitűzéseinket sikerült elérnünk az ősz folyamán. A gyerekek szívesen jöttek edzésre, a jó hangulat, a játék öröme és szeretete jellemezte a foglalkozásokat. Egészen gyorsan egymásra hangolódtunk, a feladatokat rövid idő alatt megértették, így tartalmas és hatékony foglalkozásokat tudtunk tartani. A srácok motiváltsága, akarata dicséretes volt egész ősszel. Jellemzően egyénileg fejlődtek a legtöbbet a gyerekek, de már két – esetenként három – játékos együttműködését is egyre többször láthattunk az edzéseken, mérkőzéseken. Jellemzően 15 fő körüli létszámmal dolgoztunk és többnyire csak betegség miatt hiányoztak a gyerekek az edzésekről.