Sem a bajnokságban a jelenleg a 11. helyen álló Duna Aszfalt–DTKH Kecskemét, sem pedig a 13. helyen tanyázó Atomerőmű SE nem úgy kezdte a 2023/24-es idényt, ahogy azt a szurkolóik és a közvélemény a korábbi évek teljesítménye alapján elvárta, a két komoly tradícióval rendelkező csapat azonban egyre inkább kezd formába lendülni. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – amelynek a kispadján Forray Gábort Ivkovic Stojan váltotta – a Pécset és a Kaposvárt győzte le az előző két körben, míg a Paks három sikert aratott már zsinórban.

– Továbbra is azt tartom, hogy nekünk most csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, a saját teljesítményünket kell rendbe tenni – jelentette ki Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója az alapszakasz 13. fordulóját megelőzően. - A Pécs és a Kaposvár ellen ugyan nyertünk, de látom, hogy nagyon sokat kell még fejlődnünk a saját játékainkban. Örömmel látom, hogy a játékosok jól reagálnak, értik, hogy mindenkinek maximumra kell törekednie. Vannak sérültek, betegek nálunk is, úgyhogy még nem látom pontosan, hogy ki milyen állapotban lesz ma este, de egy biztos: mindenképpen nehéz mérkőzésre számítok. A Paks elleni meccs fontos erőfelmérő lesz, megtapasztalhatjuk, hogyan állunk egy olyan klubbal szemben, amelynek komoly célokkal vágott neki az idénynek. Meglátjuk, hogy mit hoz a mai rangadó, én bízom a csapatomban és a szurkolóinkban. Remélem, hogy sokan kilátogatnak, és hogy a szurkolók segítségével közösen egy kecskeméti győzelmet tehetünk a fenyőfa alá – fejezte ki reményét.

A mérkőzést ma este, 18 órától vívják a Messzi István Sportcsarnokban.