Már csak azért is tűnt úgy, hogy érdekes lesz a mérkőzés, mert kiskunfélegyházi győzelem esetén, egy pontra megközelítették volna a Kunbaját. Az már a találkozó elején kirajzolódott, hogy mind két csapat nagy hangsúlyt helyez a védekezésre. Meg akarták őrizni kapujukat a góltól, és ez sikerült is. A hazaiak hátul többet passzoltak, kivárták azt a lehetőséget, amikor indítani tudták a szélsőket. A vendégek sem meggondolatlanul mentek előre, tudták, hogy milyen csapattal állnak szemben. Talán a stabil védekezéseknek is köszönhető, hogy a kapuk nem kerültek igazán veszélybe. Az első említésre méltó helyzetet a Kiskunfélegyháza dolgozta ki, amikor is Magony László a jobb oldalról adta be a labdát, de Glisic Luka határozottan mozdult ki kapujából, és vetődve övé lett a labda. Az első félidőben jobbára a mezőnyben folyt a játék, más említésre való esemény nem történt.

A második játékrészben élénkebb lett a játék, mind a két csapat szerette volna eldönteni a találkozó sorsát. Az 55. percben Sojic Vukasin a bal oldalról indulva a tizenhatos vonalánál vezette a labdát, majd futtából megeresztett egy bombát, de Nagy Szabolcs szögletre tudta ütni a jobb alsó sarokba tartó labdát. Válaszként a másik oldalon Magony bal oldali beadása jó helyzetben találta Oroszi Dánielt, de az elmúlt évi gólkirály, a kapu fölé fejelt. Sokkal élénkebb lett a játék, nem csak a mezőnyben de a kapuk előtt is. A 73. percben Susnjar Ognjen húsz méteres lövését Nagy Szabolcs szögletre tenyerelte. A találkozó talán legnagyobb helyzetét a Kiskunfélegyháza hagyta ki, a rendes játékidő utolsó előtti percében. Huszka Milán 25 méteres szabadrúgását a léc alól ütötte szögletre a kunbajai hálóőr.