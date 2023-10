A Déli csoportban továbbra is hibátlan teljesítménnyel éllovas a Dunagyöngye SK. Ezúttal Felsőszentivánon győztek 9–1-re, a vendégeknél Holczer Csaba mesterhármast szerzett. A hat forduló után a 2. helyen álló Madaras és a 3. Katymár is megnyerte a saját hazai meccsét, így a dobogón nem történt változás. A Madaras ráadásul rangadót nyert meg hazai pályán, hiszen a 4. Garát látták vendégül. A vendégek vezettek ugyan Dér Kornél góljával, de a hazaiak már a 25. percre fordítottak, és azt követően még kétszer betaláltak. A Katymár a Borota második csapatát győzte le hazai pályán 5–2 arányban. A Gara botlását kihasználta a Kisszállás. Bár Antal Dávid góljával vezetett ellenük hazai pályán a Kenderes SE, Schuszter Szabolcs egy percre Antal gólját követően egyenlített, majd a hajrában Danis Kristóf is betalált, így a Kisszállás mind a három pontot elvitte Bátmonostorról. Biztos győzelmet aratott Tataházán a Kelebia, Szabó Edvárd mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.

Eredmények, Déli csoport: Felsőszentiván–Dunagyöngye SK 1–9, Katymár–Borota SE II. 5–2, Tataháza–Kelebia 0–5, Bácsalmási PVSE II.–Bácsborsód 2–4, Bácsbokod–Hercegszántói FC 7–3, Kenderes SE–Kiszállás 1–2, Madaras–Gara 4–1.

Az Északi csoportban őrségváltás történt az élen. Az elmúlt heti listavezető Katonatelep a Bugacot fogadta. A szombat déliben játszott találkozón a Bugac némi meglepetésre elvitte a három pontot. (CIKKÜNK ITT:). A Katonatelephez képest három pont hátránnyal második Ladánybene ha nehezen is, de behúzta a hazai meccsét a Jakabszállás ellen, így jobb gólkülönbségének köszönhetően az élre állhatott. A Katonatelep maradt a második helyen, a Bugac pedig feljött a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Az Ágasegyháza pedig lecsúszott onnan, miután kikapott Tiszaugon. Lassacskán kéredzkedik fel a dobogóra a Pálmonostora, ennek érdekében a Ballószögöt győzték le hazai pályán magabiztosan, a 7–1-es győzelemből Szalai Ádám mesterhármassal vette ki a részét. Biztosan nyert hazai pályán a Helvécia, az előző hétvégén a hetvenedik életévét betöltő Csorba Zoltán ezúttal is pályára lépett, a 70. percben, csereként. Parádés meccset vívott egymással a Kerekegyháza II. és a Tiszasas, olyan volt a találkozó, mint egy westernfilm, kis túlzással nem töltöttek csak lőttek. A 6. percben már 2–0-ra vezetett a Sas. A hazaiak a félidő derekára egyenlítettek. A másldik játékrészben a Kerek szerezte meg a vezetést, Talmácsi egyenlített. Ezt követően a 67. percre kétgólos előnyre tett szert a kerek, ezt a 83. percre a vendégek egalizálták. A mérkőzés a 93. percben dőlt el, Pesti Kevin talált a vendégek kapujába, így a Kerek kettő otthon tartotta mind a három pontot. A tiszasasi Talmácsi Béla így aligha tudott felhőtlenül örülni a mesterhármasának.

Eredmények, Északi csoport: Katonatelep–Bugac 1–2, Ladánybenei FC–Jakabszállási SE 2–1, Fülöpjakab–SC Hírös-Ép II. 1–10, Pálmonostora–Ballószögi FK 7–1, Helvécia–Tiszaalpár 6–2, Jászszentlászló–Vasutas SK 0–3, Tiszaug KSE–Ágasegyháza SE 5–1, Kerekegyházi SE II.–Tiszasasi FSE 6–5.

A Közép csoportban továbbra is megállíthatatlan az Akasztó II. Ezúttal a Tabdit verték 7–0 arányban, Tóth János csapatának a gólkülönbsége is tiszteletet parancsoló, az eddigi hét lejátszott mérkőzésen mindössze négyszer kapituláltak, viszont negyvenhét alkalommal találtak az ellenfelek kapujába. Tartja a második helyét a Kunfehértó, a Kecel Senior vendégeként győztek 4–0 arányban, a harmadik pedig továbbra is a Kiskőrösi LC, amely Izsákon aratott 1–0-ás győzelmet. A Balotaszállás fejött a 4. helyre, miután 5–2-re legyőzte a bajnoki címvédő Vadkert FC STE II.-t. Hatpontos mérkőzést nyert idegenben a Kaskantyú, miután Bócsáról tudták elhozni mind a három pontot Kovács Zsolt kettő, és Solymosi Dániel egy góljával.

Eredmények, Közép csoport: Kecel FC II.–Szabadszállási VSE 3–1, Fülöpszállás–Szanki OBSE 7–0-ás állásnál félbeszakadt, Balotaszállási FC–Vadkert FC STE II. 5–2, Izsáki SSE–Kiskőrösi LC II. 0–1, Akasztó FC II.–Tabdi 7–0, Kecel Senior–Kunfehértó 0–4, Bócsa–Kaskantyú 0–3.

Nyugaton továbbra is a Miklósi GYFE vezeti a tabellát, ráadásul továbbra is százszázalékos teljesítménnyel. Ezúttal a Dunavecse bánta a kunszentmiklósiak jó formáját. Sőt, még nőtt is a Miklós előnye, miután a 2. helyen álló Bátya hazai pályán kikapott a Szakmártól. Soós Péter góljával hamar megszerezte ugyan a vezetést a Bátya, ám a félidő előtt Balázs Péter előbb egyenlített, nem sokkal a szünet után Kövesdi Gábor pedig a vendégek győztes gólját is megszerezte. A Szakmár nem csak a három pontnak örülhetett, hanem annak is, hogy felléphettek a dobogó harmadik fokára, miután a bajnoki címvédő Dunapataj gólnélküli döntetlent játszott Szalkszentmártonban. Megszerezte az idei első győzelmét a Dunaszentbenedek, a Foktő II. otthonában sikerült győzniük. Már a 26. percben 3–0-era vezettek Rácz Ferenc egy, és Hangya Ervin két góljával, válasz csak egy érkezett a második félidőben, Nyári Máriótól.

Eredmények, Nyugati csoport: Főnix SE Foktő II.–Dunaszentbenedek 1–3, Bátya–Szakmár 1–2, Szentmárton–Dunapataj 0–0, Miklósi GYFE–Dunavecse 13–1, Uszód KSE–Fajsz 2–4. Harta SE II.–Császártöltési EFSK 4–2.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE 6 6 0 0 38–5 18

2. MADARAS 7 5 1 1 23–12 16

3. KATYMÁR 7 5 1 1 23–13 16

4. KISSZÁLLÁS 6 5 0 1 11–4 15

5. GARA 7 4 1 2 31–13 13

6. BÁCSBOKOD 7 4 1 2 18–10 13

7. KELEBIA 6 4 1 1 16–10 13

8. BÁCSBORSÓD 6 4 0 2 25–6 12

9. KENDERES SE 7 2 1 4 18–19 7

10. BOROTA II. 7 1 1 5 8–21 4

11. BÁCSALMÁS II. 7 1 1 5 8–24 4

12. HERCEGSZÁNTÓ 7 1 1 5 10–33 4

13. TATAHÁZA 7 0 1 6 2–36 1

14. FELSŐSZENTIVÁN 7 0 0 7 8–33 0

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 7 5 0 2 30 14 16 15

2. KATONATELEP 7 5 0 2 19 8 11 15

3. BUGAC 7 4 2 1 15 8 7 14

4. PÁLMONOSTORA 7 4 1 2 21 10 11 13

5. TISZAUG 7 4 1 2 14 9 5 13

6. HELVÉCIA 7 4 0 3 21 17 4 12

7. ÁGASEGYHÁZA 7 4 0 3 17 15 2 12

8. BALLÓSZÖG 7 3 3 1 21 20 1 12

9. VASUTAS SK 7 3 1 3 15 18 -3 10

10. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7 3 1 3 11 18 -7 10

11. KEREKEGYHÁZA II. 7 3 0 4 22 23 -1 9

12. SC HÍRÖS-ÉP II. 6 2 1 3 16 11 5 7

13. TISZASAS 6 2 1 3 16 23 -7 7

14. TISZAALPÁR 7 2 0 5 12 28 -16 6

15. JAKABSZÁLLÁS 7 1 1 5 7 13 -6 4

16. FÜLÖPJAKAB 7 0 0 7 6 28 -22 0

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 7 7 0 0 47–4 21

2. KUNFEHÉRTÓ 7 6 0 1 25–8 18

3. KISKŐRÖS II. 7 5 1 1 24–11 16

4. BALOTASZÁLLÁS 7 5 0 2 27–15 15

5. VADKERT II. 7 5 0 2 23–14 15

6. KASKANTYÚ 7 5 0 2 20–13 15

7. BÓCSA 7 4 0 3 21–9 12

8. KECEL II. 7 3 1 3 15–16 10

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 6 3 0 3 23–21 9

10. IZSÁK 7 1 1 5 8–24 4

11. TABDI 7 1 1 5 9–30 4

12. SZABADSZÁLLÁS 7 1 0 6 8–28 3

13. SZANK 6 0 0 6 2–29 0

14. KECEL SENIOR 7 0 0 7 1–31 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 6 6 0 0 26–4 18

2. BÁTYA 7 5 0 2 21–9 15

3. SZAKMÁR 5 4 0 1 19–7 12

4. DUNAPATAJ 6 3 3 0 19–2 12

5. SZENTMÁRTON 7 3 3 1 22–13 12

6. USZÓD 6 3 0 3 27–14 9

7. CSÁSZÁRTÖLTÉS 7 2 1 4 13–18 7

8. FAJSZ 6 2 1 3 16–22 7

9. HARTA II. 6 2 0 4 17–22 6

10. FOKTŐ II. 7 2 0 5 10–20 6

11. DUNAVECSE 7 2 0 5 9–49 6

12. D.-BENEDEK 6 1 2 3 8–12 5

13. HAJÓS 6 1 0 5 10–25 3