Varga Tibor, a rendezvény egyik szervezőjének, a Iustitia Egyesületnek a vezetője kérdésünkre elmondta, hogy az idén rekord nagyságú az érdeklődés. – Betudható ez annak, hogy bővítettük a távok kínálatát a királykategóriával, a maratoni távval, de legalább ennyiben annak is, hogy sikeres volt az a kampány, amellyel nemcsak a futókat, de a lakosságot is igyekeztünk minél jobban megmozgatni – jelentette ki. És egyébként nem is csak a helybélieket, hiszen már nem kevesebb, mint ötvenhat településről érkezett nevezés.

– Nagy örömmel jelenthetem, hogy immáron közel félszáz futó regisztrált a hosszú távokra.

Szombatig lehet a regisztrációs díj tekintetében kedvezményesen jelentkezni, és ezt az utolsó pillanatban nagyon sokan ki is használták, – sőt, minden bizonnyal használják még ma és holnap is –, ennek köszönhetően négyszáz fölé ugrott a már regisztráltak létszáma, ami a tavalyi esztendőhöz képest máris harminc százalékos emelkedés. Ugyanilyen sikeresnek mondható az iskolák, osztályok számára meghirdetett verseny is. Van olyan iskola, amelyből péntek délutánig már hatvan tanuló regisztrált, igazi mozgalmas, sokakat megmozgató versenyre számítunk tehát ezen a hétvégén.

Az előnevezés tehát szombaton, azaz holnap zárul, de ahogy minden évben, az idén is lehet a helyszínen is jelentkezni. 23-án szombaton 15 és 17 óra között, illetve vasárnap, a verseny napján is. 8 óra 30-től a maratonisták, 9 óra után a többi futó jelentkezhet még.

Az útvonal főként a megszokott úton halad, de a területen zajló építkezések miatt a pálya utolsó szakasza változik. A Horgászbejárón kifutva a parkolón át a Millenniumi erdőt megkerülve, a Szabadidőközpont kerítése mellett, tehát kívülről érkezik vissza a mezőny az úgynevezett majális térre.