– A Hírös félmaraton a jelenlegi formájában tizenhat éve működik, ha a verseny jogelődjét ideszámítjuk, akkor 1991-ben indult el ez a sorozat, amely arra hivatott, hogy az ősz elején megmozgassa a várost, és a vidékről érkező érdeklődőket, és nem utolsósorban népszerűsítse a szabadidősportot, azon belül a futást – jelentette ki Varga Tibor, a Iustitia Egyesület elnöke.

A jogelőd 2005-ös megszűnése után 2006-ban két civil szervezet, a Iustitia Egyesület és a Boróka Egyesület vállalta magára, hogy folytatja a mozgást népszerűsítő hagyományt. Az idei esemény fő rendezője a Iustitia Egyesület és a Kecskeméti Városi Szabadidősport Szövetség, társrendezőnek tekinthető a Köd SC (Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Klubja).

Az idén először tehát Hírös Maraton lesz a rendezvény neve, miután a maratoni táv is bekerült a nevezők által választható távok közé.

– Korábban is felmerült már az igény, hogy rendezzük meg a maratoni távot is. Érthető módon, hiszen a maratoni táv – beszéljünk akár verseny-, akár szabadidősportról – valahol a futás királykategóriája. Ennek megfelelően tehát egyrészt igény is volt rá, hogy bekerüljön a kínálatba, másrészt mi magunk, szervezők is úgy éreztük, hogy így kerek a történet, így teljes a kínálat, ha maratonit is lehet futni. Annál is inkább, mert a maratoni táv tulajdonképpen egy hívószó is az amatőr futók számára is. „Életemben legalább egyszer szeretném lefutni a maratont.” Nincs amatőr futó, akinek a száját ez a mondat ne hagyta volna el. Az idén most már a kecskeméti versenyen is meg lehet tehát próbálkozni a távval.

Bár még bő másfél hónap van hátra a versenyig, már a pályát is eltervezték.

– Bár Kecskemét nagyon szép város, és parádés maratonit lehetne benne rendezni, de az akkora anyagi forrást igényelne, amit a rendező civil szervezetek nem tudnak biztosítani

– jelentette ki Varga Tibor. – Így aztán marad a futóversenyeknél jól bevált Benkó Zoltán Szabadidőközpont. Olyat még csak véletlenül sem jelentenék ki, hogy muszájból, hiszen a szabadidőközpont ideális környezet a futóversenyek számára. Természetes környezetben van, zárt terület, nincs benne semmiféle járműforgalom, nem kell számolni semmiféle zavaró körülménnyel, és csodálatos környezetben lehet futni. Lesz egy hét kilométeres kör, amiből a maratoni távon indulóknak hatot kell majd teljesíteniük.

Márpedig indulók máris vannak. Noha a versenyig bőven van még idő, jelentkezni máris lehet rá, közel félszázan már meg is tették. – Augusztus 15-éig lehet beadni az előnevezéseket, ami kedvezményes nevezési díjat jelent. A hónap végén terveink szerint az iskolákat is bevonjuk a tervezésbe, hogy legyen ez a kecskeméti maraton egy igazi közösségi élmény.