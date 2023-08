A Magyar Grapp­ling Szövetség egy új szövetség, 2017. április 29-én alakult, méghozzá Kecelen. A grappling gyakorlatilag összefogja a birkózást a cselgáncsot és a jiu jitsut. A szabályrendszerében mind a három sportág megtalálja a lehetőséget. A küzdelem állva kezdődik, de földön is lehet folytatni. Azzal azonban még nem ér véget a küzdelem, ha valakit a hátára fektetnek, mint a birkózásban, vagy egy nagy köríves dobást dobnak rajta, mint a cselgáncsban. A sportoló megkapja érte a pontot, de utána megy tovább a küzdelem. A fojtás és feszítés is megengedett. Két szabályrendszert alkalmaznak a Gi Grapplinget, amit jiu jitsu öltözetben (Gi-ben) használnak, valamint a No-Gi Grapplinget. Ez utóbbinál feszes ruhában, szűk nadrágban és pólóban vannak a sportolók és magát a ruhát nem lehet megfogni, csakúgy, mint ahogyan a birkózóknál sem.

A keceli versenyzők közül többen is válogatott kerettagok. Farkas Ferenc és Babenyecz Bence junior korú 71 kilóban, Vancsik Domán kadet 75 kilóban lett válogatott. A jelenleg mintegy ötven taggal rendelkező Bács-Team Harcművészeti Klubnak ők a legeredményesebb versenyzői. Vancsik Nándor az egyesület vezetője és edzője, aki egyúttal a Magyar Grappling Szövetség alelnöke is, elmondta, hogy ő Furkó Kálmánnál, a karate hazai atyjánál, kyokushin karatéval kezdte a küzdősportot, majd párhuzamosan a thai-box és a jiu jitshu stílussal is megismerkedett. Jelenleg a csapata a grappling szabályrendszerben érte el a legjobb eredményeket. A tanítványainak, a három válogatott fiatalnak az a terve, hogy mire felnőtt korosztályba lépnek, addigra megtalálják a helyüket az MMA (ketrecharc) világában.

Mind a három fiúnak volt már MMA-mérkőzése, természetesen csak amatőr szinten. Az, hogy lesz-e belőlük profi sportoló, több mindenen múlik.

Vancsik Nándor az amatőr szint csúcsáig tudja őket felkészíteni. A profi világ egészen más, ott már menedzserre is szükség van, és igazából Magyarországon még nincs kiforrott profi világa az MMA-nak. Viszont egyre több versenyző kerül ki külföldre, próbálkozik vele, és egyre jobban megállják a helyüket. Ez pedig azt jelenti, hogy magyar versenyzőket is lehet majd látni, meg már lehetett is, a különböző szervezeteknél.

Arra a kérdésre, hogy mi ösztönzi a fiatalokat, hogy – egyszerűen mondva – ilyen adok-kapok küzdelembe belemenjenek, Vancsik Nándor azt válaszolta, hogy a 20 éves Farkas Ferenc négyévesen kezdett el sportolni, a 18 éves Babenyecz Bence hétéves korában, míg a 17 éves Vancsik Domán mindössze kétéves volt, amikor belevágott. Gyakorlatilag belenevelődtek ebbe a rendszerbe.

Képesek lemondani a hétvégi szórakozásról, ha a válogatott edzőtábor vár rájuk, és ezt minden zokszó nélkül megteszik. Nem kell őket kényszeríteni semmire, ezt maguktól vállalják.

– Azt, hogy ők mit látnak ebben jónak, azt tőlük kell megkérdezni. Azt tudom, hogy én annak idején mit láttam. A közösséget, ugyanis mi nem ellenségek vagyunk, amikor küzdünk egymással, hanem ellenfelek. Ráadásul azok is csak a menetidőben, korosztálytól függően öt, vagy hat percig vagyunk ellenfelek. Akkor vagy kopogtatással (feladással), vagy pedig pontozással ér véget a küzdelem. Utána ugyanúgy barátkozunk, ismerkedünk egymással, mint más sportágak esetén a résztvevők. Van egy jó irány, amit mindenki megtapasztalhat az edzéseinken. A fiúknak az az elsődleges céljuk, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, ami nagy motiváció. A másodlagos pedig az, hogy az MMA világában minél több mérkőzést szeretnének vívni –tette hozzá Vancsik Nándor.

A három fiatalemberre: Farkas Ferencre, Babenyecz Bencére és Vancsik Dománra nagy kihívás vár, Mert az augusztus 21. és 24. között Lengyelországban megrendezendő UWW grappling-világ­bajnokságon Magyarországot fogják képviselni. Rajtuk kívül a felnőtt korosztályban a kiskőrösi Fox Team versenyzője, Újvári Máté is ott lesz, aki 77 kilós súlycsoportban indul.