Mindkét gárda három egységgel a neve mellett várhatja a 4. forduló megmérettetését. A Kecskemét egy győzelemmel és két vereséggel áll a tabella 9. helyén, míg a DEAC három döntetlennel a 10. pozíciót foglalja el.

– A helyzetünk nem túl fényes, ugyanis Szabó Ábel és Fekete Márk nem lesz bevethető, és Biró Attila is jelezte, hogy sérüléssel küszködik. Tomicra remélem már számíthatunk, ha csak pár percre, de akkor is segítség lenne játéka a jelenlegi szituációban. Ennek fényében, és egyébként is elmondható, hogy egy nehéz összecsapás vár ránk a cívis városban. Ha a két csapat történelmét nézzük, akkor eddig nem sok babér termett számunkra ellenük, mikor ők voltak hazai pályán. Feltett szándékunk, hogy ezt a sorozatot megtörjük, és elhozzuk a számunkra nagyon fontos három pontot. Pozitív attitűdre, sok energiára és kitartásra lesz szükség, hogy sikerrel vegyük az előttünk álló feladatot. Úgy gondolom, hogy csapatunk képes lesz erre, bízom a fiúkban – mondta Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója a péntek este 18 óra 30 perckor kezdődő meccs kapcsán.