Az e-sport viszonylag fiatal még, de a technika fejlődésével már ezt is gyakorolhatják a versenyzők duatlon és triatlon sportágban. A duatlon futásból, kerékpárból, majd ismét futásból áll. Úgy lesz a duatlonból e-sport, hogy sportcsarnokban, futópadon futnak 750 métert, spinning kerékpáron tekernek 6 kilométert és ismét futnak 750 métert személyenként. Ezután átadják a stafétát a váltó következő tagjának. Óriáskivetítőn követhető a verseny alakulása. Minden versenyzőnek van egy saját avatárja, így pontosan nyomon követhető a verseny állása. A viszonylag rövid távok miatt gyilkos iramot diktáltak az atléták, miközben a nézők és csapattársak is folyamatosan buzdítják őket.

A szingapúri olimpiára a Magyar Triatlon Szövetség Papp Laurát, valamint Kropkó Mártont (az egykori világhírű triatlonista Kropkó Péter fiát) nevezte. Ők egy olasz vegyes párossal együtt képviselték Európát a versenyen. Papp Laura nem véletlenül kapta ezt a felkérést, mert a 17 éves tehetség a korábban Caorléban rendezett Európa-kupán szerzett világbajnoki kvótát Magyarországnak. Az elmúlt évben pedig világbajnoki bronzérmes is volt. Laura remek teljesítményének is köszönhette az Európa-válogatott, hogy végül az előkelő második helyet szerezték meg Amerika mögött. Ez a verseny nagyon jó felkészülés volt a júliusi világbajnokságra, ahol Laura egyik fő versenyzője lesz a magyar válogatottnak.

A fiatal kiskunfélegyházi tehetségről edzőjével, Bozsó Istvánnal beszélgettünk.

– Különösen nem készültünk a szingapúri versenyre, mert most a július közepi világbajnokságon van a fő hangsúly.

Télen, meg rossz időben használjuk a futópadot, és a spinningkerékpárt is. A többi versenyző sem szokott e-sportra külön készülni, mert mindenkinek meg van a maga terve, hogy milyen versenyeken fog majd indulni az adott évben. Talán annyiban különbözött a felkészülés, hogy intenzívebb volt az edzés, mert rövidebb távokat kellett teljesíteni, mondta Laura edzője.

Papp Laura már óvodás korában elkezdett úszni és futni, utána pedig felvette hozzá a kerékpárt is. Már korán megmutatkozott a szorgalma és a tehetsége, mert a legfiatalabb korosztályokban is mindig ott volt az élvonalban. Az elmúlt évben még ifjúsági korú volt, de már akkor is indult juniorversenyeken. Az aquatlon-világbajnokságon harmadik helyezést ért el, ami ifiként a juniorok között nagyon jó eredmény. A téli időszakban volt egy kis betegsége, amiről nem lehetett tudni, hogy mi is valójában, vírus, vagy valami más. Ezen ő is átesett, de szerencsére nem befolyásolta különösképpen a felkészülését.

– Laura nagyon sokat edz egy héten. Úszás és futás öt alkalommal van egy, kerékpár pedig négy alkalommal.

A nyári szezonban nagyon sokszor előfordul az, hogy reggel úszás, délelőtt futás, délután pedig kerékpár szerepel a programban.

Triatlonban eddig még csak sprint távon (750 méter úszás, 20 km kerékpár, 5 kilométer futás) indult eddig. Az olimpiai távot (1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpár, 10 kilométer futás), nem is nagyon akarom még erőltetni. A versenyzők nagyon gyorsan mennek, ezért az edzést úgy kell felépíteni, mintha rövid távra készülnének, mert az állóképesség akkor is fejlődik. A verseny közben van egy utazósebesség, és ha hozzászokik a gyorsabb tempóhoz, akkor az utazósebesség nem viseli meg annyira, ha esetleg hosszabb is. Laura nagyon szorgalmas, nagyon tehetséges, éveken keresztül volt jó tanuló, jó sportoló. Aki szorgalmas a sportban, az a tanulásban is, mert hozzászokik ahhoz, hogy mindennap teljesíteni kell. Amióta ifjúsági versenyző, azóta minden évben benne van a korosztályos válogatottban. Lengyelországban Európa-kupát nyert, olimpiai reménységek tornáján pedig több alkalommal is végzett az élen. Mivel nagyon jó úszó, az első között tud kijönni a vízből, ami nagyon nagy előny. Kerékpáron is jó, de mivel elég alacsony, ott erősödnie kell még. Szerencsére a futás is nagyon jól megy neki, tette hozzá Bozsó István.

Az edző Laura jövőjével kapcsolatban nem mondta ki, hogy mit szeretne, ha tanítványa elérne, de a hamburgi világbajnokságon ott lesz.

A Magyar Triatlon Szövetség egy-egy nemzetközi versenyre általában hat fiú és hat lány nevezését tűzi ki célul. Közülük kettő a legerősebb, a következő kettő még biztos utazó, és az utána következő kettő pedig tartalék. Papp Laura benne van az első kettőben. Tavasszal az országos duatlonbajnokságon úgy lett második, hogy csak attól a lánytól kapott ki, aki megnyerte a világbajnokságot.

Laura legközelebb a július 9-én Tiszaújvárosban megrendezett triatlon Európa-kupa-versenyen vesz részt, majd utána elutazik a július 13. és 16. közötti hamburgi világbajnokságra.