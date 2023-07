A nyári holtszezonban sem unatkozott a klubvezetés és a szakmai stáb, hiszen viszonylag nagy átalakuláson esett a kecskemétiek kerete.

A legfontosabb lépés Marko Gavrilovic sportigazgató megtartása volt, de visszatért a szakmai stábba a korábbi vezetőedző Koós Károly is. A játékoskeretben is nagyobb változások történtek, csupa rutinos játékos távozott, név szerint Mánya Szabolcs, Darko Ristic, Öreglaki Norbert, Nyerges András, Dávid Richárd, Hadnagy István és Maico, akiket természetesen pótolni kellett. Az érkezők oldalán Fekete Márk, Krajcsi Bence, Szabó Ábel, Suscsák Máté, Nemanja Milosavljevic és Aleksandar Tomic szerepel. Fiatalos, de azért nem tapasztalat nélküli keret állt össze, Haász Benjámin és Kajtár Mátyás pedig saját nevelésként vívhatják ki helyüket.

A kecskemétiek megkezdték a munkát, a cél továbbra is a felsőházi tagság kivívása lesz a bajnokságban. Az augusztus 14-i rajt előtt edzőmeccseken szeretné minél jobban összerakni a csapatot a szakmai stáb, ezt ráadásul nagyon erős ellenfelekkel szemben tehetik majd meg.

Szerdán 18 órakor a DEAC lesz az ScoreGoal ellenfele hazai pályán, de ezt a találkozót még zárt kapuk mögött rendezi meg az két klub, ahogy augusztus 3-án Pécsen is hasonló körülmények közt kerül sor a második találkozóra. Auguszts 6-án azonban ingyenesen várják a kíváncsi nézőket Lakiteleken, ahol a Hungarikum Liget sportcsarnokában a bajnok Haladás lesz a kecskemétiek ellenfele 17 óra 30 perces kezdéssel. A két együttes egy nappal később is összecsap, az viszont még nem dőlt el, hogy ekkor is nyilvános keretek között játszanak-e.

Az SG Kecskemét az alapszakasz első fordulójában az Aramis SE–t fogadja a Messzi István Sportcsarnokban augusztus 14-én, majd még azon a héten Nyírbátorba látogat majd a gárda.