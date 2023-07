A strandbirkózó országos bajnoki sorozat középdöntőjét rendezték meg a Vadkerti-tó partján szombaton. A verseny közben beszélgettünk a Soltvadkerti Birkózó Szakosztály elnökével, Lakatos Attilával, aki 2012 óta irányítja a kollégáival a szakmai munkát. Az egyesületben jelenleg több mint negyven fiatallal foglalkoznak. A szakosztályba 7–20 év közötti versenyzők járnak edzésekre. Ő maga hétévesen lépett először birkózószőnyegre. A strandbirkózó országos bajnokság első fordulójának is Soltvadkert adott otthont, a középdöntőt is itt rendezték a hétvégén. A döntőt július 23-án Siófokon rendezik. Lakatos Attila azt mondja, hogy 110 sportolót mozgatott meg a forduló. A három verseny eredménye összeadódik, és ez alapján dől el, hogy ki is lesz az adott év bajnoka a maga kategóriájában. Sok szakosztály sportolói látogattak a Vadkerti-tóhoz, így jöttek Ceglédről, Szegedről, Dunaújvárosból, Bócsáról, Kiskunhalasról, Kalocsáról és Budapestről is.

Mint mondta, lehettek volna többen is, de a korosztályos világversenyek ezekben a hetekben zajlanak.

Így sokan vagy ezekre a versenyekre gyúrnak, vagy pedig már pihennek. Lakatos Attila hangsúlyozta: az ilyen verseny azért is fontos, hogy a gyerekeket megtartsák, illetve toborozzák a sportág leendő tehetségeit. Hangsúlyozta: nehéz sport, sok lemondással, fájdalommal, energiával jár a birkózás. A sportember aláhúzta: egy több mint kétezer éves sportágat népszerűsíteni annak a generációnak, amely gyerekkorától szinte fent él a neten, nagyon komoly kihívás. A világhálóról leszedni, hogy a szőnyegre állítsák a srácokat, az külön kihívás az edzőknek. Hogy mivel is lehet a gyerekeket motiválni? Azzal szólítják meg őket, hogy a birkózófogások az önvédelem fontos eszközei. Egyedül van a fiatal a szőnyegen, amikor kudarcot vall, az az ő kudarca, amikor sikert arat, az is az övé. Azt ígérjük, egy erős, önbizalommal teli, kemény, határozott embert faragunk a sportolóból. Mindegy, hogy az illető fiú, avagy lány. Aki kibírja az első félévet, az már „ megkötött”. Nem hagyja el a csapatot. A csoportkohézió nagyon jó, senki sem cigarettázik, vagy lenne káros szenvedélye. A soltvadkerti sportolók eredményeit tekintve az edző elégedett. Azt azonban sajnálja, hogy kevesebben jöttek el a versenyre, mint amennyi sportolóra számított.